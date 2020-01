Analytici: Zahraničný obchod bol v novembri v prebytku, vývozy klesali

Bratislava 9. januára (TASR) - Zahraničný obchod SR bol v novembri v prebytku, vývozy však ďalej klesali. Uviedol to v komentári k novembrovému zahraničnému obchodu Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



Uviedol, že zahraničný obchod v novembri zaznamenal podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR prebytok takmer 158 miliónov eur. November tak navonok potvrdil októbrové čísla, keď sa po dlhšom čase zastavil trend zmierňovania prebytkov zahraničného obchodu. Dvanásťmesačný kumulovaný prebytok sa novembri rozšíril z 0,9 % na 1,0 % hrubého domáceho produktu (HDP).



"Pohľad na obrat v zahraničnom obchode však už potešil menej ako bilancia. Dôvodom rozšírenia prebytku v novembri boli najmä nižšie dovozy, ktoré boli schopné viac ako plne kompenzovať aj ďalej klesajúce vývozy. Novembrové zníženie obratu v zahraničnom obchode tak len potvrdzuje klesajúcu ekonomickú aktivitu slovenského, aj európskeho priemyslu a naznačuje, že ani záver roka nepriniesol zotavenie," priblížil.



Vývozy v novembri podľa neho klesli o 2,1 % (sezónne očistené) a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli nižšie až o 4,3%. Pokles vývozov v novembri prechádzal naprieč hlavnými exportnými kategóriami vrátane kľúčovej kategórie strojov a prepravných zariadení (pokles o 1,0 %). Vývozy tak naznačujú, že ani čísla priemyselnej produkcie sa v novembri pravdepodobne nevrátili k rastu a slovenský priemysel naďalej vykazoval medziročný pokles produkcie vrátane kľúčového automobilového odvetvia.



Dovozy podľa Koršňáka v novembri klesli o 2,3 % (sezónne očistené) a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli nižšie až o 5,8 %. Nadol ich tlačili najmä nižšie dovozy nerastných surovín. Dovozy minerálnych palív a mazív medziročne klesli takmer o tretinu a boli zodpovedné takmer za polovicu medziročného poklesu dovozov. Keďže eurová cena ropy na svetových trhoch bola v novembri 2019 takmer na úrovni spred roka, tento pokles pravdepodobne nebol ovplyvnený cenovými vplyvmi a išlo tak o reálny pokles objemu dovozov. Dovozy však klesali aj v ostatných kategóriách (v priemere o 3,1 % medziročne), pravdepodobne aj v dôsledku nižších spotrebných dovozov.



Podčiarkol, že ponukový šok v automobilovom priemysle, ktorý mal tento rok prispieť k rozšíreniu prebytkov zahraničného obchodu, bol v posledných mesiacoch výrazne tlmený rastúcou dovoznou náročnosťou domácej produkcie v automobilovom priemysle. Prebytok zahraničného obchodu sa tak počas väčšiny minulého roka na rozdiel od pôvodných očakávaní nerozširoval, ale zužoval. Aj jeho dočasné rozšírenie v novembri ide skôr na vrub nižších dovozov ropy ako silnejších vývozov.



"Zatiaľ nevidíme dôvody na opätovné výrazne rozširovanie prebytkov zahraničného obchodu, a to aj v prípade reštartu vývozov koncového produktu, teda áut. Na druhej strane, ekonomické spomalenie sa, zdá sa, čoraz viac začína prelievať z externého do domáceho prostredia (maloobchodné tržby výrazne klesajú už štvrtý mesiac v rade), čo by malo postupne oslabovať aj tlak na dovoz spotrebných, prípadne aj investičných tovarov a zmierňovať tak tlak na redukciu prebytkov zahraničného obchodu. Ten by sa tak postupne mohol stabilizovať na úrovni okolo 0,5 až 1 % HDP," dodal Koršňák.



"Za rok 2019 očakávame priemer rastu HDP na úrovni 2,3 %. Následne by rast mohol byť o niečo slabší v roku 2020, na úrovni 2 %, keďže potrvá, kým sa slabosť priemyslu a zahraničného obchodu vyrieši. Domáci dopyt ostáva v slušnej kondícii, ale oblaky nad externým prostredím sa nerozplynuli. Naďalej je tu pomalý rast Nemecka, eurozóny a Číny či spory v zahraničnom obchode, ako aj postupné štrukturálne zmeny v automobilovom sektore. Brexit ostáva ako mierne negatívne riziko, ale vzhľadom na nedávny výsledok volieb s menšou pravdepodobnosťou. Pri predpokladanom zlepšení situácie v priemysle a zahraničnom obchode by sa rast HDP mohol zrýchliť na 2,5 % v roku 2021," doplnila Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne.