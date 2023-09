Analytici: Zahraničný obchod by mal zostať v prebytku

Bratislava 8. septembra (TASR) - Bilancia zahraničného obchodu Slovenska by mala aj v nasledujúcich mesiacoch zostať v prebytku. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank v komentári k údajom o júlovom zahraničnom obchode, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"K zlepšeniu bilancie by mohla prispievať nižšia domáca spotreba a slabnúca súkromná investičná aktivita. Horšiaca sa nálada domáceho priemyslu však ale naznačuje, že (minimálne) dočasne by mohli opäť zoslabnúť aj domáce vývozy, ktoré tak budú spomaľovať ďalšie zlepšovanie bilancie zahraničného obchodu," myslí si Koršňák.



Nižšie vývozy (a produkcia) priemyslu sa podľa neho čiastočne prejavili aj na nižších dovozoch. Medzimesačný pokles dovozov však na druhej strane čiastočne tlmili rastúce ceny ropy. I napriek tomu však dovozy palív a mazív na Slovensko ďalej klesali, čo nepriamo implikuje pokles ich reálnych (objemových) dovozov.



Zahraničný obchod bol v júli podľa slov Mariána Kočiša, analytika Slovenskej sporiteľne ťahaný automobilovým priemyslom, čo súvisí s ústupom problémov v dodávateľských reťazcoch. "Stroje a dopravné zariadenia tvorili v júli viac ako 60 % celkového exportu. Na strane dovozu pomáhalo naďalej pozitívnemu výsledku zníženie hodnoty dovezených energetických komodít," spresnil Kočiš.



"Pokračujúca úroveň prebytku zahraničného obchodu v júli ukazuje, že aj v treťom štvrťroku by zahraničný obchod mohol prispieť pozitívne k celkovému výsledku slovenského hrubého domáceho produktu," doplnil.



"Napriek veľmi pozitívnym číslam zahraničného obchodu za celý prvý polrok očakávame, že v nasledujúcich mesiacoch tohto roka uvidíme oslabujúcu sa globálnu aktivitu, ktorá bude mať dopad na našu exportnú výkonnosť. V pozornosti ostávajú naše hlavné exportné trhy na čele s vývojom nemeckej ekonomiky, ktorá už tretí kvartál za sebou zažíva oslabenú ekonomickú aktivitu," dodal Kočiš.



ŠÚ SR v piatok informoval, že vývoz tovaru zo SR dosiahol v júli 2023 podľa predbežných výsledkov hodnotu 8,1 miliardy eur pri medziročnom raste o 4,6 %. Dovoz tovaru bol nižší v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka už štvrtý mesiac v rade, aktuálne o 2,4 % a dosiahol hodnotu 7,7 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 365,7 milióna eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka lepší výsledok o takmer 547,8 milióna eur.