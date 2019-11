Analytici: Zahraničný obchod sa v septembri vrátil k prebytkom

Bratislava 8. novembra (TASR) - Zahraničný obchod sa v septembri vrátil k prebytkovej bilancii. Uviedol to v komentári k septembrovému zahraničnému obchodu Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



Tohtoročný prebytok však výraznejšie zaostal za tým minuloročným, a preto sa 12-mesačný prebytok zahraničného obchodu ďalej zmierňoval z revidovaných augustových 1,3 % už len na 0,9 % HDP a bol tak najnižší od septembra 2011. Prebytok zahraničného obchodu v septembri "ťahal nadol" prebudený rast dovozov, zatiaľ čo vývozy len stagnovali. Vyššie dovozy (medziročne o 5,7 %) boli ťahané nahor najmä kategóriou stroje a prepravné zariadenia (9,4 %), čo by mohlo signalizovať buď vyššie investičné dovozy, alebo, pravdepodobnejšie, vyššie dovozy materiálu a tovarov pre výrobu.



Ponukový šok v automobilovom priemysle, ktorý mal tento rok prispieť k rozšíreniu prebytkov zahraničného obchodu, je podľa Koršňáka v posledných mesiacoch výrazne tlmený rastúcou dovoznou náročnosťou domácej produkcie v automobilovom priemysle. Prebytok zahraničného obchodu sa tak posledné mesiace na rozdiel od pôvodných očakávaní nerozširoval, ale, naopak, zužoval.



"Zatiaľ nevidíme dôvody na náhlu zmenu tohto trendu, čo by malo naďalej negatívne vplývať na bilanciu zahraničného obchodu, a to aj v prípade reštartu vývozov konečného produktu, teda áut. Na druhej strane, ekonomické spomalenie, ako sa zdá, sa čoraz viac začína prelievať z externého do domáceho prostredia (maloobchodné tržby výrazne klesajú už druhý mesiac v rade), čo by malo postupne oslabovať aj tlak na dovoz spotrebných, prípadne i investičných tovarov, a zmierňovať tým tlak na redukciu prebytkov zahraničného obchodu. Ten by sa tak postupne mohol stabilizovať na úrovni okolo 0,5 až 1 % HDP," dodal Koršňák.



Podľa Kataríny Muchovej, analytičky Slovenskej sporiteľne, september priniesol dobré správy v oblasti zahraničného obchodu. Avšak aj keď septembrové dáta príjemne potešili, je to len opatrný optimizmus zo zlepšenia, keďže zahraničné riziká nepominuli a presun slabšieho výkonu nemeckej ekonomiky (hlavne priemyslu) cítiť v určitej miere aj na Slovensku.



"Tento rok očakávame zmiernenie tempa rastu HDP k 2,5 %. Domáci dopyt ostáva stále v slušnej kondícii, ale oblaky nad externým prostredím sa nerozplynuli. Finálna podoba brexitu stále nie je známa, v hre ostávajú tiež pomalší rast Nemecka, eurozóny a Číny či nedoriešené spory v zahraničnom obchode a hrozba protekcionizmu (ako aj postupné štrukturálne zmeny v automobilovom sektore)," doplnila Muchová.



Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval o tom, že v septembri 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 6,974 miliardy eur pri medziročnom raste o 0,7 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 5,7 % na 6,811 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 162,2 milióna eur, teda o 320,4 milióna eur nižšie ako v rovnakom období minulého roka.