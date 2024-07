Analytici: Zahraničný obchod sklamal pod vplyvom silnejších dovozov

Bratislava 9. júla (TASR) - Zahraničný obchod v máji zaostal za očakávaniami, hoci skončil v prebytku 367 miliónov eur. Bolo to však o viac ako 300 miliónov eur menej ako v minulom roku. Očakávaná korekcia silných aprílových čísel nastala len na strane vývozov, zatiaľ čo objem dovozov ďalej rástol. Výraznejšie oživenie vývozu je možné očakávať v závere roka, ale najmä v roku 2025, zhodli sa analytici Marián Kočiš zo Slovenskej sporiteľne a Ľubomír Koršňák z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



"V tomto roku očakávame, že prebytky zahraničného obchodu by sa mohli korigovať smerom nadol k 3 - 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ďalšie výraznejšie rozšírenie prebytkov zahraničného obchodu očakávame najmä v roku 2026, spolu s nábehom produkcie u viacerých ohlásených investícií v automobilovom priemysle," uviedol Koršňák.



Indikátory sentimentu podľa analytika naznačujú, že nálada v domácom priemysle sa zotavuje, čo by sa malo postupne prejaviť aj na číslach produkcie a vývozov. Oživenie domácej spotreby i produkcie však najskôr povedie aj k zvýšeniu dovozov. Korekcia zásob v minulom roku a aj v prvom štvrťroku tohto roka, ktorá znižovala i dovozy v predchádzajúcich mesiacoch, sa podľa Koršňáka blíži k svojmu koncu a rast produkcie tak už bude nevyhnutne sprevádzaný aj rastom dovozov. "Ďalšie rozširovanie prebytkov zahraničného obchodu už preto neočakávame, skôr, naopak, aj pod vplyvom menej priaznivého bázického efektu očakávame postupné zmierňovanie prebytkov zahraničného obchodu," dodal analytik.



Kočiš očakáva akceleráciu hospodárskeho oživenia, a to u našich najvýznamnejších partnerov, najmä v Nemecku, ku koncu roka. To následne podporí aj výsledky nášho priemyslu a zahraničného obchodu. Oživenie však bude podľa neho s veľkou pravdepodobnosťou iba pozvoľné a pozitívne impulzy pre náš priemysel a zahraničný obchod budú v najbližších mesiacoch ešte tlmené. "Oživenie by však postupne malo podporiť aj pokračujúce uvoľňovanie utiahnutej menovej politiky zo strany ECB, ktorá okrem iného očakáva v porovnaní s jarnou prognózou výraznejší rast ekonomiky," priblížil analytik.