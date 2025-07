Analytici: Zahraničný obchod SR by mal zostať prebytkový aj v júni

Bratislava 9. júla (TASR) - Zahraničný obchod Slovenska by mal zostať prebytkový aj v júni. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o májovej zahranično-obchodnej bilancii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



„Počas leta dynamiku vývoja ovplyvňujú predovšetkým celozávodné dovolenky, avšak v priemere by zahraničný obchod mal ostávať prebytkový, pričom v porovnaní s minulým rokom by sa počas leta aj jesene mohli prebytky nepatrne rozširovať. Prispieť by k tomu mal predovšetkým slabší domáci spotrebný dopyt, ktorý bude tlmený fiškálnou konsolidáciou,“ priblížil.



Vývozy sa podľa neho budú spamätávať len veľmi pomaly, keď ich bude stále brzdiť slabý a len pomaly sa zotavujúci externý dopyt, najmä na „domácom“ európskom trhu, či vyššie americké clá na autá. „Na druhej strane, vývozy áut by mali byť podporené investičným a modelovým cyklom domácich závodov automobiliek, zatiaľ čo investičné vývozy by smerom k záveru roka mohli vykazovať známky oživenia pod vplyvom uvoľnenej menovej politiky Európskej centrálnej banky, ktorá by postupne mala zdvíhať aj dopyt po investičných tovaroch v eurozóne,“ upozornil.



Otáznikom s významným vplyvom na bilanciu zahraničného obchodu podľa Koršňáka zostávajú dovozy plynu. Slabšia aktuálna naplnenosť zásobníkov naznačuje nevyhnutnosť vyšších dovozov plynu tesne pred začiatkom vykurovacej sezóny, resp. počas zimy.



„Aktuálne čísla naznačujú, že zlepšenie obchodnej bilancie môže byť len dočasné - príspevok exportu stojí a padá na priemysle, zatiaľ čo pokles dovozu energií je do značnej miery cyklický. Trvalo udržateľný návrat k robustnejšiemu obchodnému prebytku bude závisieť od stabilného zahraničného dopytu a normalizácie cien vstupov,“ myslí si Tomáš Boháček, analytik 365.bank.



„Kľúčové zostáva sledovať, ako sa vyvinie dopyt v našich najväčších odbytištiach v EÚ a v Nemecku. Kým dátovo bol máj priaznivý a pravdepodobne bude rovnako silný aj jún, aktuálne sa opäť zvyšujú riziká pre zahraničný obchod, a to v kontexte konca obdobia výnimiek z tzv. recipročných ciel USA,“ dodal Boháček.



Kľúčovým faktorom pre vývoj v nasledujúcich mesiacoch podľa Mateja Horňáka, analytika Slovenskej sporiteľne, bude, ako dopadnú rokovania medzi EÚ a USA. „Práve dnes totiž uplynula lehota, o ktorú Donald Trump pôvodne odložil platnosť tzv. recipročných ciel, táto však bola pred pár hodinami opätovne posunutá na august,“ upozornil Horňák.



„Rokovania o vzájomnom obchode s takým množstvom krajín je totiž bezpochyby logisticky aj časovo náročný proces, najmä pri silných hospodárskych blokoch, ako je EÚ, kde je hľadanie kompromisu náročnejšie vzhľadom na ich vyrovnanú silu na svetovom trhu. Ani uplynutie tejto lehoty tak neprinieslo viac svetla do budúceho vývoja ekonomiky a neistota preto bude pretrvávať aj naďalej,“ uzavrel Horňák.



ŠÚ SR informoval, že zo Slovenska sa v máji 2025 podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 9,4 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 3,1 %. Dovoz tovaru po ôsmich mesiacoch medziročne klesol, a to o 1,9 % na 8,8 miliardy eur. Zahraničný obchod tak dosiahol prebytok v objeme 560,8 milióna eur, najvyšší od júna minulého roka.