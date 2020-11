Zahraničný obchod SR pokračoval v septembri v pozitívnom trende

Bratislava 9. novembra (TASR) - Bilancia zahraničného obchodu SR pokračovala v septembri 2020 v pozitívnom trende z predchádzajúcich mesiacov. V septembri sa zvykne po dovolenkovom lete bilancia slovenského zahraničného obchodu vylepšovať a inak tomu nebolo ani tento rok. Uviedol to v komentári Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



"K rozšíreniu prebytkov bilancie prispeli silnejúce vývozy áut, ale aj cenové vplyvy na strane dovozov (medziročne nižšia cena ropy) či nižší domáci (spotrebný a investičný) dopyt," priblížil.



Už menej ako bilancia zaujal podľa jeho slov v septembri obrat v zahraničnom obchode. Zo silných letných úrovni už nedokázal významnejšie ďalej rásť. Vývozy síce stále rástli, avšak už len o miernych 0,7 % (sezónne očistené) a dynamika ich medziročného rastu sa tak zvoľnila z 5,4 % na 3,4 %. Hlavným zdrojom rastu vývozov bola naďalej kategória strojov a prepravných zariadení.



K prehĺbeniu prebytkov zahraničného obchodu významnou mierou prispievajú podľa Koršňáka aj nižšie dovozy. Tie na rozdiel od vývozov už v septembri ďalej nerástli, v porovnaní s augustom sa znížili o -3,0% (sezónne očistené) a dynamika ich medziročného poklesu sa tak prehĺbila z -2,7 % na -4,9 %. K poklesu dovozov stále významnou mierou prispievali cenové vplyvy v podobe lacnejšej ropy.



"Druhá vlna pandémie v Európe by aj napriek tomu, že zatiaľ nepozorujeme masívne uzatváranie hraníc a európskych ekonomík (ako to bolo na jar), mala predsa len pribrzdiť zotavovanie priemyslu a ovplyvniť tak aj čísla zahraničného obchodu, najmä obratu v zahraničnom obchode. Očakávame, že v závere roka by sa mohli vývozy vrátiť k miernemu medziročnému poklesu (ani zďaleka však už nie až tak výraznému ako na jar)," myslí si Koršňák.



Dodal, že tento pokles by však stále mal byť aspoň čiastočne kompenzovaný aj nižšími dovozmi (najmä spotrebnými, investičnými), čo by malo udržať bilanciu zahraničného obchodu v prebytku počas väčšiny ostávajúcich mesiacov roka (snáď s výnimkou decembra, keď dochádza pravidelne k vianočnému zhoršeniu bilancie). Kľúčový pre vývoj slovenského zahraničného obchodu bude najmä vývoj na trhu nových áut v Európe, teda ako významne druhá vlna pandémie zníži dopyt po nových autách v Európe.



Podľa Evy Sadovskej, analytičky WOOD & Company, sa tretí kvartál 2020 niesol v znamení prebytku v prípade zahraničného obchodu. Medziročne rastúci vývoz bol totiž vyšší ako dovoz, ktorý zaznamenal pokles. "Očakávame, že tieto čísla by sa mohli pozitívne prejaviť aj na HDP v treťom kvartáli, ktorého rýchly odhad zverejní Štatistický úrad SR už v závere tohto týždňa," doplnila Sadovská.



Štatistický úrad (ŠÚ) SR v pondelok informoval, že v septembri 2020 prevýšil vývoz tovaru zo Slovenska celkový dovoz o 707,9 milióna eur, čo je druhá najvyššia hodnota po tohtoročnom júnovom rekorde za posledných 10 rokov. Najväčší vplyv na septembrovú bilanciu mal najmä zvýšený vývoz automobilov. Celkový vývoz tovaru dosiahol hodnotu 7,3 miliardy eur, pri medziročnom raste o 3,4 %. Celkový dovoz tovaru bol v septembri medziročne nižší o 4,9 % a dosiahol 6,5 miliardy eur.