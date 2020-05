Zahraničný obchod Slovenska v marci už naplno zasiahla pandémia

Bratislava 7. mája (TASR) – Masívne šírenie pandémie COVID-19 naprieč Európou a z toho vyplývajúce viaceré opatrenia obmedzujúce pohyb a ekonomickú aktivitu v európskych krajinách, vrátane Slovenska, už v marci naplno zasiahli aj slovenský zahraničný obchod. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia v komentári k marcovým číslam zahraničného obchodu.



"Vo väčšej miere sa pritom negatívne prejavili na číslach slovenských exportérov a tak sa bilancia slovenského zahraničného obchodu prepadla do výrazného deficitu, najväčšieho od decembra 2008," priblížil.



Výrazné zhoršenie pritom podľa neho nezaznamenala nielen bilancia zahraničného obchodu, ale aj obrat v zahraničnom obchode. Vývozy sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom (sezónne očistené) znížili o bezprecedentných 22,6 % a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tak boli nižšie o 19,2 %. Pokles bolo pritom možné pozorovať najmä v kľúčovej kategórii slovenských vývozov – pri strojoch a dopravných zariadeniach. Ich vývozy medziročne klesli až o 22,8 %.



Miernejší pokles ako vývozy podľa Koršňáka zaznamenali dovozy. Aj tie si však pripísali dvojciferné dynamiky poklesu – v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom (sezónne očistené) sa znížili o 12,7 %, pričom v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli nižšie o 11,6 %. Nominálny pokles dovozov pritom ešte zvýrazňovali nižšie ceny ropy na svetových trhoch, dovozy očistené o dovoz minerálnych palív a mazív sa medziročne znížili "len" o -10,1 %. Pokles dovozov tlmili najmä rastúce dovozy potravín a živých zvierat, ktoré medziročne vzrástli až o 14,7 % a pravdepodobne súviseli so zvýšeným dopytom domácností po potravinách v úvode mesiaca (predzásobenie).



"Pandémia COVID-19 bude výrazne znižovať intenzitu zahraničného obchodu aj v najbližších mesiacoch. Očakávame však, že negatívny vplyv na samotnú bilanciu by sa mohol postupne zmierňovať, keď plnšie sklady materiálov by mohli tlmiť prvotný tlak na ich dovozy pri reštarte produkcie. Postupné oživenie zahraničného dopytu by sa tak o niečo viac mohlo prejaviť na zmiernení poklesu na strane vývozov," dodal Koršňák.



Podľa Evy Sadovskej, analytičky WOOD & Company je Slovensko malá, otvorená a proexportne orientovaná ekonomika.



"Jej vývoj veľmi závisí práve od zahraničného obchodu, od záujmu našich zahraničných obchodných partnerov o naše produkty. V tomto roku sa očakáva pokles našej ekonomiky, pričom jej opätovné naštartovanie nebude závisieť iba od domáceho dopytu, ale práve aj od už spomínaného dopytu zo zahraničia," doplnila Sadovská.



Štatistický úrad SR v predbežnej správe informoval, že v marci 2020 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 5,887 miliardy eur pri medziročnom poklese o 19,2 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa znížil o 11,6 % na 6,219 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v hodnote 331,7 milióna eur.