Bratislava 8. septembra (TASR) – Zahraničný obchod v júli nadviazal na rekordné čísla z júna. Podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR objem vývozov v júli prevýšil objem dovozov o takmer 333 miliónov eur. Uviedol to v komentári k júlovému zahraničnému obchodu Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



Vývozy smerom nahor podľa neho opäť ťahala najmä ich kľúčová kategória – vývozy strojov a prepravných zariadení, kde sa medziročný rast vývozov zrýchlil z 3,9 % na 8 % a zaznamenali tak najrýchlejšiu dynamiku medziročného rastu od februára minulého roka.



„Predpokladáme, že za oživením vývozov v tejto kategórii by mohli byť najmä silnejšie vývozy áut, ktoré v úvode leta mohli ťažiť aj z dobiehania pandémiou okresaných predajov v minulých mesiacoch," priblížil. V júli sa podľa jeho slov ďalej zotavovali aj dovozy na Slovensko, ktoré v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástli o 3,7 % (sezónne očistené).



„Druhá vlna pandémie v Európe by aj napriek tomu, že zatiaľ nepozorujeme masívne uzatváranie európskych ekonomík, ako tomu bolo na jar, mohla predsa len pribrzdiť zotavovanie priemyslu a ovplyvniť aj čísla zahraničného obchodu, najmä obratu v zahraničnom obchode. Očakávame, že v závere roka by sa mohli vývozy vrátiť k miernemu medziročnému poklesu, ani zďaleka však už nie až tak výraznému ako na jar. Tento pokles by však stále mal byť z veľkej časti kompenzovaný aj nižšími dovozmi (najmä spotrebnými, investičnými). To by malo udržať bilanciu zahraničného obchodu v prebytku počas väčšiny ostávajúcich mesiacov roka, snáď s výnimkou decembra, keď dochádza pravidelne k vianočnému zhoršeniu bilancie," dodal Koršňák.



„Vývoz v kategórii stroje a prepravné zariadenia bol v júli medziročne vyšší až o 8 %, keďže bol evidovaný na úrovni 3,65 miliardy eur a na celkovom vývoze SR sa podieľal 62 %. Práve toto je hlavný dôvod, prečo celkový vývoz SR zaznamenal v júli medziročný nárast. V prípade dovozu strojov a prepravných zariadení bol evidovaný medziročný pokles na úrovni –4,3 %. Jeho hodnota dosiahla 2,77 miliardy eur a z celkového dovozu SR predstavoval polovicu," doplnila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.



Štatistický úrad SR informoval, že vývoz tovarov v júli 2020 bol opäť vyšší ako dovoz, čo sa podpísalo pod pozitívne saldo zahraničného obchodu na úrovni 332,7 milióna eur. Kým dovoz tovarov bol o –8,9 % nižší ako vlani, vývoz zaznamenal nárast o 0,8 %. Júlový dovoz tak dosiahol 5,55 miliardy eur a vývoz 5,88 miliardy eur.