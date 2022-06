Analytici: Zahraničným obchodom SR v deficite, hýbu ceny aj úzke hrdlá

Bratislava 9. júna (TASR) - Zhoršovanie bilancie zahraničného obchodu SR pokračovalo aj v apríli, stále najmä pod vplyvom rastúcich cien i úzkych hrdiel. Uviedol to analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák v komentári k aprílovému zahraničnému obchodu zverejnenému Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



"Priemysel (a zahraničný obchod) i pod vplyvom úzkych hrdiel v subdodávateľských reťazcoch v automobilovom sektore trpí a jeho popandemické zotavenie je výrazne narúšané," priblížil Koršňák. Nižšia produkcia áut v dôsledku úzkych hrdiel sa podľa neho prejavila aj na nižších dovozoch v tejto kategórií.



Vysoké ceny energií budú podľa neho tlačiť na deficity zahraničného obchodu aj v nasledujúcich mesiacoch. "Štatistiky naplnenosti zásobníkov plynu na Slovensku pritom naznačujú, že v máji najskôr došlo aj k výraznejšiemu zrýchleniu reálnych dovozov plynu. Na druhej strane, časť úzkych hrdiel, ktoré odstavili časť automobilového priemyslu v marci a najmä v apríli, sa v priebehu mája podarilo aspoň čiastočne uvoľniť. Reálny prepad vývozov v kľúčovom automobilovom priemysle by sa tak (minimálne v máji) mohol aspoň čiastočne zmierniť," myslí si analytik.



"Deficity zahraničného obchodu by sa mohli začať stabilnejšie zmierňovať až po významnejšom a stabilnejšom odznení úzkych hrdiel (najmä v automobilovom priemysle). Predpokladáme, že úzke hrdlá súvisiace s výpadkom komponentov z Ukrajiny by mohli vedieť automobilky vyriešiť v horizonte niekoľkých týždňov, v druhej polovici roka by sa mohli čiastočne uvoľniť aj úzke hrdlá v dodávkach čipov. Návratu k prebytkom však budú stále brániť vysoké ceny energetických surovín, ktoré budú zdvíhať nominálne dovozy. Bilancia zahraničného obchodu tak najskôr ostane deficitná počas celého tohto i väčšiny budúceho roka," dodal Koršňák.



Aj podľa analytičky 365.bank Jany Glasovej sa pod vysoké záporné saldo zahraničného obchodu SR podpisujú hlavne veľmi vysoké ceny energetických komodít a výrobných vstupov. "To spôsobuje, že výrazne rastie hodnota dovozu týchto komodít a tlačí to našu obchodnú bilanciu hlbšie do mínusu," doplnila.



"Očakávame, že aj v ďalších mesiacoch bude saldo našej obchodnej bilancie záporné pod vplyvom vysokých cien energetických komodít. Zároveň predpokladáme, že tempo rastu nášho exportu aj importu bude ďalej spomaľovať. Nahor bude síce naďalej ťahané vysokými cenami komodít, ale zároveň bude export aj import brzdený vojnou na Ukrajine a narušením dodávok surovín. Dôležité bude, ako sa bude vojnový konflikt ďalej vyvíjať a do akej miery ešte ochromí medzinárodný obchod," uzavrela Glasová.



ŠÚ SR v predbežnej správe informoval, že saldo zahraničného obchodu bolo aj v apríli 2022 pasívne v hodnote 503,3 milióna eur. Prebytok obchodu so strojmi a prepravnými zariadeniami podľa štatistikov vynuloval schodok obchodu s minerálnymi palivami.