Analytici: Zdrojom rastu by do konca roka mala ostávať domáca spotreba

Bratislava 5. septembra (TASR) - Hlavným zdrojom ekonomického rastu na Slovensku by aj v druhej polovici roka mala ostávať domáca spotreba podporená nižšou infláciou, napätým trhom práce a najmä pretrvávajúcim rastom reálnych miezd. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o hrubom domácom produkte (HDP) v 2. štvrťroku 2024, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Spotrebiteľský sentiment domácností v závere roka však predsa len môže byť čiastočne naštrbený oznámením detailov nevyhnutného konsolidačného balíka, ktorý najskôr neobíde ani peňaženky domácností," priblížil Koršňák.



Aj v druhej polovici roka, podobne ako to pravdepodobne bolo v druhom štvrťroku, bude podľa neho rast HDP v medziročnom porovnaní brzdený silným bázickým efektom pri verejných investíciách. A hoci smerom k záveru roka už môže postupne nabiehať nová výstavba financovaná z nového rozpočtovacieho obdobia či plánu obnovy, silné úrovne dočerpávania EÚ fondov z druhej polovice minulého roka najskôr ani zďaleka nedosiahne.



"Externý dopyt, ktorý bol v úvode roka skôr brzdou rastu slovenskej ekonomiky, by sa mohol v jeho druhej polovici predsa len začať čiastočne zotavovať a podporiť tak i ekonomický rast na Slovensku," dodal Koršňák.



"Domáca spotreba tvorí hlavnú časť zdrojov rastu ekonomiky, a to sa už tento rok meniť nebude. Navyše, čiastkové údaje ukazujú, že spotreba je naďalej silná, pričom vzhľadom na rast reálnych miezd sa rýchlo kompenzuje odčerpávanie úspor. To vytvára stále silný základ aj pre rast ekonomiky," doplnil Tomáš Boháček, analytik 365.bank.



Hlavným faktorom rastu v tomto roku bude aj podľa Mateja Horňáka, analytika Slovenskej sporiteľne, najmä spotreba domácností, ktorá bude ťažiť z dobrých podmienok na trhu práce a ústupu inflácie.



"Zahraničný dopyt je prirodzene závislý od výkonu našich zahraničných obchodných partnerov, kde hovoríme najmä o krajinách eurozóny. Prvé viditeľnejšie signály oživenia tam očakávame koncom tohto roka, hoci nemecká ekonomika bude na rozbeh pravdepodobne potrebovať o niečo viac času. Slovenské hospodárstvo by tak za celý rok 2024 mohlo vzrásť medziročne o 2,2 % s jemným zrýchlením v budúcom roku," uzavrel Horňák.



ŠÚ SR informoval, že HDP sa v 2. štvrťroku 2024 medziročne zvýšil o 1,9 % (v stálych cenách, sezónne neupravený), čo bolo najpomalšie tempo za posledné štyri štvrťroky.