Analytici: Ženy v investovaní stále zaostávajú

Bratislava 7. marca (TASR) - Ženy za mužmi v investovaní stále zaostávajú, hoci ich podiel postupne rastie. Informovala o tom v piatok spoločnosť XTB. Investičná platforma Portu však poukázala na to, že z pohľadu investovaných súm zaostávajú za mužmi menej než Češky a Poľky.



"Slovenky tvorili ku koncu vlaňajška len 6,9 % slovenských klientov XTB. Za posledných päť rokov sa ich podiel na celkovom počte investorov zo Slovenska takmer nezvýšil, keď v roku 2020 tvorili 6,7 % zákazníkov," uviedla spoločnosť s tým, že jednou z hlavných príčin je odlišný životný cyklus mužov a žien.



Analytik finančných trhov XTB Marek Nemky vysvetlil, že zatiaľ čo ženy vo veku 20 až 30 rokov aktívne investujú do akcií, po tridsiatke dochádza k poklesu ich účasti na akciových investíciách. Súvisí to najmä s príchodom dieťaťa, čo vedie k nižším disponibilným príjmom počas materstva a väčšej finančnej zodpovednosti za starostlivosť o rodinu. "U mužov sa podobný pokles investičnej aktivity v tomto období výraznejšie neprejavuje," dodal.



Napriek tomu sú podľa investičnej platformy ženy na Slovensku úspešnými investorkami v porovnaní s mužmi, ako aj ženami v Česku či Poľsku. "Priemerná Slovenka mala v Portu ku koncu februára uložených takmer 5000 eur, priemerný muž necelých 7150 eur. Výška priemerného vkladu ženy dosahovala na Slovensku 69,17 % vkladu muža, čo je najviac zo všetkých krajín, v ktorých naša investičná platforma pôsobí. Pre porovnanie, v Česku je tento pomer na úrovni 60,49 % a v Poľsku 57,44 %," priblížil analytik investičnej platformy Marek Malina.



Podotkol, že ide o veľmi dobrý výsledok. Dôvodom je, že ženy na Slovensku zarábajú o približne pätinu menej než muži, a preto im po pokrytí bežných výdavkov zostáva aj výrazne menej voľných peňazí. Ak by ženy investovali v rovnakej miere ako muži, mohlo by to podľa analytičky WOOD & Company Evy Sadovskej viesť k významnému nárastu kapitálu na finančných trhoch. "Na to je však potrebné podporiť ich investičnú gramotnosť a sebavedomie," uzavrela.