Analytici: Zhoršenie ratingu je zlou správou, môže predražiť dlh

Bratislava 14. decembra (TASR) - Zhoršenie ratingu od agentúra Moody's, ktorá v piatok (13. 12.) znížila Slovensku úverovú hodnotiacu známku o jeden stupeň na úroveň A3 so stabilným výhľadom, je zlou správou pre štát. Horšie úverového hodnotenie môže znamenať o čosi drahšie financovanie vlády na finančných trhoch v dôsledku vyššej rizikovej prirážky. To sa odrazí aj na výnosoch vládnych dlhopisov, uviedol analytik ČSOB Marek Gábriš. Hlavný ekonóm Trinity bank Lukáš Kovanda označil pokles ratingu za čierny deň pre Slovensko.



"Po agentúre Fitch, ktorá nám zhoršila známku v decembri 2023, tak ide o druhú hodnotiacu inštitúciu z veľkej trojky zhoršujúcu naše hodnotenie," upozornil Gábriš. Slovensku sa známka od Moody's zhoršila po prvý raz od roku 2012. Medzitým prichádzalo iba k zmene ratingového výhľadu. Najvyššie hodnotenie sme dosiahli v lete 2008, keď už krajina smerovala do Eurozóny (A1 s pozitívnym výhľadom). "Súčasná známka Moody's je tak najhoršia od roku 2003, teda pred vstupom do EÚ," dodal analytik.



Hlavný ekonóm Trinity bank Lukáš Kovanda upozornil, že na Slovensku sa podľa Moody's k nepriaznivému stavu verejných financií pridala rozsiahla reforma v oblasti súdnictva aj v oblasti médií, ktorá má údajne oslabiť systém bŕzd a protiváh v krajine a ďalej tak zhoršiť nepriaznivý trend vývoja ukazovateľov kvality verejnej správy. To môže neskôr oslabiť aj úsilie o potrebnú konsolidáciu verejných financií. Kovanda pripomenul, že Moody's zároveň znížila rating aj Francúzsku, ktoré sa tak dostalo na úroveň Česka.



Pokles ratingu Slovenska sa podľa Gábriša odrazí aj na výnosoch vládnych dlhopisov. Úročenie štátnych dlhopisov a jeho nárast sa zase odráža v ostatných úrokoch na úverovom trhu. Hodnotenie bonity štátu je totiž v danej krajine najlepšia známka, akú môže ktorýkoľvek iný subjekt dosiahnuť. Pokles hodnotiacej známky je tak zlou správou pre ostatné subjekty, teda podniky a občanov. Postupná erózia prostredia a zhoršovanie ratingu tak môže mať v konečnom dôsledku negatívny vplyv postupne aj na úverovanie podnikov a domácností.