Analytici zhoršili odhad tohtoročného vývoja ruskej ekonomiky

Moskva 31. augusta (TASR) - Ruská ekonomika klesne tento rok pravdepodobne o niečo výraznejšie, než sa pôvodne čakalo. Na druhej strane, očakávané budúcoročné tempo rastu by malo byť mierne rýchlejšie, než naznačoval odhad z minulého mesiaca. Ekonómovia zároveň predpokladajú, že centrálna banka by už na septembrovom zasadnutí mohla hlavnú úrokovú sadzbu znížiť.



Ako uviedli analytici v najnovšom prieskume agentúry Reuters, ruská ekonomika klesne tento rok pravdepodobne o 4,7 %. V predchádzajúcom prieskume z konca júla počítali s poklesom ruského hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni 4,3 %.



Vylepšili však prognózu na budúci rok. Zatiaľ čo pred mesiacom počítali s rastom o 2,7 %, teraz očakávajú, že ruská ekonomika vzrastie v roku 2021 o 3,2 %.



Ekonómovia zároveň predpokladajú, že ruská centrálna banka do konca roka ešte zníži kľúčovú úrokovú sadzbu. Nevylučujú, že sa tak stane už na najbližšom zasadnutí 18. septembra.



V súčasnosti dosahuje hlavná úroková sadzba 4,25 %. Analytici oslovení agentúrou Reuters predpokladajú, že by mohla klesnúť na 4 %. Ako dodali, všetko bude závisieť od toho, či dôjde k výraznejším výkyvom na trhoch, alebo sa geopolitická situácia stabilizuje. Ak by centrálna banka kľúčovú úrokovú sadzbu na 4 % znížila, na tejto úrovni by sa podľa analytikov mohla udržať do konca budúceho roka.