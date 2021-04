Zisk Samsung Electronics vzrástol podľa odhadov na 3-ročné maximum

Soul 5. apríla (TASR) - Juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics zaznamenala v 1. kvartáli podľa odhadov analytikov najvyšší prevádzkový zisk za tri roky. Vychádzajú z dopytu po elektronike v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



Ako uviedla agentúra Reuters, podľa odhadu 16 analytikov oslovených spoločnosťou Refinitiv dosiahol prevádzkový zisk Samsung Electronics za január až marec 9,3 bilióna wonov (7 miliárd eur). Ak sa odhad potvrdí, bude to predstavovať medziročný rast prevádzkového zisku spoločnosti zhruba o 45 % a zároveň najvyšší prevádzkový zisk od 1. štvrťroka 2018. Tržby by podľa odhadov analytikov mali vzrásť o 12 %.



Zisk by mal potiahnuť prudký rast dopytu po smartfónoch, televízoroch a domácich spotrebičoch. Záujem o tieto produkty zvýšila pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené obmedzenia pohybu obyvateľov.



Naopak, v prípade divízie polovodičov vykáže firma pravdepodobne výrazný pokles prevádzkového zisku. Výsledky v tejto divízii ovplyvnilo februárové mrazivé počasie v americkom Texase, ktoré viedlo k zhruba mesačnému zastaveniu produkcie v tamojšom závode Samsungu na výrobu čipov. Predbežné výsledky za 1. kvartál by mal Samsung Electronics oznámiť v stredu 7. apríla.



(1 EUR = 1328,36 KRW)