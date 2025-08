Analytici: Zlepšenie v maloobchode môže prísť po prázdninách

Bratislava 6. augusta (TASR) - Zlepšenie v slovenskom maloobchode môže prísť až s nástupom poprázdninového obdobia. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o júnových tržbách maloobchodu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



„Očakávame, že kým spotreba tovarov ostane počas leta utlmená, sektory služieb budú naďalej ťažiť z dovolenkovej sezóny a zmeny štruktúry výdavkov domácností. Sezónne zlepšenie v maloobchode môže prísť až s nástupom poprázdninového obdobia a sezóny nákupov do školy, avšak medziročne zostane väčšina sektorov pod tlakom predovšetkým z dôvodu pretrvávajúcich vyšších cien a ekonomickej neistoty doma aj v zahraničí,“ spresnil Boháček.



Spotreba domácností zostane podľa Mateja Horňáka, analytika Slovenskej sporiteľne, aj tento rok jedným z pozitívnych motorov rastu hrubého domáceho produktu (HDP). „Náš aktuálny odhad rastu sme upravili smerom nadol na 1,3 %, kde čiastočne zohľadňujeme aj potenciálne dosahy vyplývajúce z ciel uvalených Donaldom Trumpom, avšak jednoznačne vnímame významné riziká smerom nadol,“ podotkol Horňák.



„Nejde len o priame dosahy v podobe nižšieho exportu do USA, ale aj o nepriamy vplyv cez oslabenie ekonomík našich ďalších obchodných partnerov. Jedným z dôsledkov je aj očakávaný istý nárast nezamestnanosti, čo by čiastočne uvoľnilo napätý trh práce a zmiernilo tlak na rast miezd,“ dodal Horňák.



ŠÚSR informoval, že tržby v maloobchode na Slovensku boli v júni 2025 po prepočte do stálych cien medziročne nižšie o 0,4 %. Pokles tržieb pokračoval už piaty mesiac po sebe. Po sezónnom očistení tržby medzimesačne vzrástli o 0,2 %.