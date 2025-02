Analytici: Zmiernenie nákupnej sily sa prejaví v údajoch za január

Bratislava 6. februára (TASR) - Zmiernenie nákupnej sily spotrebiteľov sa prejaví už v januárových údajoch, keď sa domácnosti budú adaptovať na vládnu "daňovú smršť". Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o decembrovom a vlaňajšom maloobchode, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Výdavky spotrebiteľov môžu pri medziročnom porovnaní podľa nás klesať o približne 6 %, zlepšenie očakávame až koncom jari. V rámci segmentov bude naďalej nárastu tržieb dominovať zásielkový predaj," spresnil Boháček.



Tržby hypermarketov by sa podľa neho mali zvyšovať silnejšie ako v minulom roku, keďže nižšie ceny potravín z titulu nižšej dane z pridanej hodnoty (DPH), budú podporovať dopyt. "Zdá sa tak, že rok 2025 bude utvrdzovať dominujúci podiel výdavkov na základné životné potreby u väčšiny domácností, čím sa však môže znížiť kvalita života u nás," dodal analytik 365.bank.



Aj podľa Mariána Kočiša, analytika Slovenskej sporiteľne, možno časť veľmi slušného rastu decembrových tržieb pravdepodobne pripísať aj predzásobeniu sa v domácnostiach, keď tie optimalizovali svoje nákupy v súvislosti s očakávanou zmenou DPH od nového roka. Tento efekt môže, na druhej strane, negatívne ovplyvňovať maloobchodné tržby v nasledujúcich mesiacoch.



"V roku 2025 očakávame pokračujúci rast spotreby domácnosti, ale jeho tempo sa pravdepodobne spomalí. Domácnosti sa v dôsledku konsolidačných opatrení dostanú pre vyššiu infláciu pod tlak, ale reálne mzdy by mali naďalej rásť. Vývoj v maloobchodných tržbách môže byť v roku 2025 rozkolísaný, pričom záležať bude aj od úrovne spotrebiteľskej dôvery," doplnil Kočiš.



Silná spotreba v závere roka motivovaná blížiacim sa zvýšením DPH podľa Ľubomíra Koršňáka, analytika UniCredit Bank, najskôr len presunula časť tržieb (spotreby) z úvodu tohto do záveru minulého roka. "V úvode roka preto očakávame pomerne významnú korekciu tržieb v slovenskom maloobchode. Ochotu domácností zvyšovať svoje spotrebné výdavky budú tento rok nahlodávať aj fiškálna konsolidácia a spomalenie rastu ich reálnych prímov," uzavrel Koršňák.



ŠÚ SR informoval, že tržby maloobchodu v decembri 2024 medziročne vzrástli o 10,1 %. Išlo o najlepší mesačný výsledok roka 2024, počas ktorého sa tržby maloobchodu očistené o infláciu udržali v raste. V porovnaní s novembrom 2024 tržby po sezónnom očistení vzrástli v maloobchode o 8,2 %. Tržby maloobchodu za celý rok 2024 dosiahli rast o 4,5 %, ktorý patril medzi najlepšie výsledky od roku 2013.