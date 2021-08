Analytici: Zotavovanie tržieb obchodníkov pokračovalo aj v júni

Bratislava 4. augusta (TASR) - Zotavovanie tržieb slovenských obchodníkov po uvoľnení protipandemických opatrení pokračovalo aj v júni. Uviedol to v komentári k júnovým tržbám Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



"Aj v júni opäť rástli tržby v oboch segmentoch maloobchodu, v potravinovom i nepotravinovom. Väčšinu nových trendov, ktoré so sebou priniesla pandémia, sa však úplne zvrátiť nepodarilo a čiastočne sa teda potvrdzuje, že časť pandémiou vyvolaných zmien v správaní spotrebiteľov by mohla mať dlhodobý charakter," priblížil.



Zotavovanie tržieb v ubytovacích a stravovacích zariadeniach podľa Koršňáka pokračovalo aj v júni. Tržby si tu držali stále dynamický medzimesačný nárast, v ubytovacích zariadeniach o 28 %, v stravovacích až o 34,6 % (sezónne očistené). Medziročne tak boli vyššie o 14,3 % (ubytovanie), respektíve 1,7 % (stravovanie).



"Zotavovanie tržieb slovenského maloobchodu by malo pokračovať aj v ďalších mesiacoch. Postupne by sa mohla realizovať i časť odloženej spotreby z obdobia pandemickej uzávery. Na druhej strane, medziročný rast už nebude až tak výrazne podporovať bázicky efekt ako tomu bolo počas jari (v apríli a máji)," dodal Koršňák.



Tohtoročná júnová úroveň maloobchodných tržieb bola podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka najmä výsledkom uvoľnenia opatrení, ktoré vyústilo k výraznému nárastu nákupov v maloobchodných prevádzkach. "Spotrebitelia boli totiž obmedzovaní reštrikciami, pre čo museli svoje nákupy odkladať. Na druhej strane, objem finančných prostriedkov na účtoch rástol aj vďaka zachovaniu príjmov u veľkej časti obyvateľstva či štátnych podporných dávkach, a tak po uvoľnení opatrení mohli (vynútene) odložené nákupy z veľkej časti dobiehať (napríklad obuv a odevy)," doplnil.



"Očakávame, že aj v nasledujúcich mesiacoch budú tržby našich obchodníkov rásť. Domácnosti budú totiž naďalej realizovať svoju odloženú spotrebu, teda nákupy, ktoré odkladali počas pandémie na neskôr, na lepšie časy. Bude teda rásť hlavne dopyt po elektronike či zariadení do domácnosti, oblečení, obuvi a športových potrebách, či po tovaroch na rekreáciu. Vplyv na medziročne vyššie tržby bude mať aj bázický efekt, ale jeho vplyv bude postupne slabnúť," uzavrela Jana Glasová, analytička 365.bank.



Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že maloobchodné tržby v júni 2021 boli medziročne vyššie o 6,6 %, pričom tempo rastu bolo miernejšie ako v predchádzajúcom mesiaci. V medzimesačnom porovnaní tržby za vlastné výkony a tovar v júni 2021 rástli vo všetkých hlavných činnostiach vnútorného obchodu, s výnimkou predaja a opravy motorových vozidiel.