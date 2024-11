Analytici: Zvýšenie DPH by mohlo presunúť časť spotreby do tohto roka

Bratislava 7. novembra (TASR) - Očakávané zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) by mohlo presúvať časť spotreby z úvodu budúceho roka do konca tohto roka. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o septembrových tržbách maloobchodu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Čím má tovar vyššiu cenovku, tým je motivácia presunu spotreby vyššia. Predpokladáme preto, že najvýraznejšie by sa tento efekt mohol prejaviť pri autách či elektronike," spresnil Koršňák.



Znovu sa objavujúca inflácia aj prijatý konsolidačný balíček okrešú podľa neho spotrebiteľskú dôveru domácností aj rast ich reálnych príjmov. "Potvrdil to už október, keď sa spotrebiteľská dôvera slovenských domácností prudko zhoršila, pričom sa oslabila aj pod priemer posledných desiatich rokov. To by sa postupne malo prejaviť aj na spotrebe, ktorá by aj v nasledujúcich mesiacoch mala vykazovať známky spomaľovania rastu," podčiarkol Koršňák.



"Predpokladáme, že aj v druhej polovici roka bude spotreba domácností pomáhať slovenskej ekonomike k rastu, ktorá by tak v tomto roku mohla medziročne narásť o viac než 2 %. Výraznejšie ochladenie spotreby predpokladáme v budúcom roku, keď by medziročne mohla rásť len o asi 1 %," zdôraznil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.



Dôvodom je podľa Horňáka opätovný očakávaný nárast inflácie, ktorý bude brzdiť rast reálnych príjmov a tvorbu úspor. "Z toho dôvodu budú domácnosti opätovne pristupovať k istému obmedzovaniu svojich reálnych nákupov. Nehovoríme však, že by nakupovali menej, skôr že nebudú nakupovať až o toľko viac, ako by mohli bez zvýšenej inflácie," dodal Horňák.



"Maloobchod na Slovensku naďalej čerpá z medziročného poklesu inflácie, keď vyššie tržby v septembri v porovnaní s minulým rokom dosiahli tri štvrtiny odvetví a ich tempo medziročného rastu vykázalo v septembri 4,3 %," doplnil Tomáš Boháček, analytik 365.bank.



ŠÚ SR vo štvrtok informoval, že tržby v maloobchode rástli v septembri 2024 rýchlejším tempom a medziročne sa zvýšili o 4,3 %. Tržby v septembri medzimesačne vzrástli v maloobchode o 1 %.