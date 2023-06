Analytici: Zvyšovanie sadzieb Európskej centrálnej banky sa očakávalo

Bratislava/Frankfurt nad Mohanom 15. júna (TASR) - Pokračovanie zvyšovania základných úrokových sadzieb, o ktorom rozhodla Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok, je v súlade s očakávaniami analytikov. Predpokladajú, že v ňom bude banka pokračovať minimálne ešte raz v júli. Tempo zvyšovania sa však postupne spomaľuje.



"V tomto roku sa pôvodne očakávali tri úpravy základných úrokových sadzieb celkovo o 1,5 percentuálneho bodu (p. b.). Po dnešku je pravdepodobné, že sa sadzby zdvihnú menej. Ak ECB podľa očakávania ešte raz zdvihne sadzby o 0,25 p. b. v júli, celkové navýšenie by pre tento rok predstavovalo 1 p. b.," avizoval finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.



Kľúčová sadzba sa momentálne nachádza na úrovni 4 %. Kým vlani na jeseň ju centrálna banka opakovane zvýšila o 0,75 p. b., neskôr to bolo o 0,5 p. b. a v máji a júni tohto roka už len o 0,25 bodu.



ECB sa tak naďalej snaží bojovať s infláciou, ktorá koncom minulého roka vyskočila v eurozóne na historicky najvyššie úrovne a prekročila hranicu 10 %, pripomenul hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš. "Odvtedy výrazne klesá a v máji podľa predbežných údajov Eurostatu klesla na 6,1 %, teda najnižšiu úroveň od februára 2022," doplnil.



Dopytové inflačné tlaky, ktoré je možné ovplyvniť menovou politikou, lepšie ako celková inflácia odzrkadľuje jadrová inflácia. Tá síce tiež spomaľuje, ale podľa analytikov je stále príliš vysoká, keď presahuje 5 %. "ECB pozorne sleduje cenový vývoj a jeho indikátory, ako je celková a jadrová inflácia, ale aj vývoj cien v sektore služieb. Zvyšovanie sadzieb tak nemusí byť na konci," predpokladá Gábriš.



Vysokú jadrovú infláciu vníma ECB ako pretrvávajúce riziko, upozornil Búlik. "Na pravdepodobnom zvyšovaní základných sadzieb aj v júli nič nezmenila ani ekonomická situácia, keď sa podľa dát Eurostatu zverejnených úvodom júna eurozóna v 1. štvrťroku prepadla do recesie," priblížil.



Pravdepodobne sa tak podľa neho ešte neskončilo ani zvyšovanie úrokových sadzieb hypoték na Slovensku. Platí pritom, že prenos navýšenia základných sadzieb ECB do úročenia hypoték a podnikateľských úverov prichádza s oneskorením.



V apríli tohto roka dosiahla priemerná sadzba nových úverov na bývanie 4,18 %. "Je pravdepodobné, že na konci roka sa pri nových úveroch s 3-ročnou fixáciou dostaneme na priemerný úrok okolo 4,5 %, pričom staršie hypotéky sa budú refinancovať sadzbami v rozmedzí 3,8 až 4,2 %," doplnil Búlik.