Analytici:Infláciu smerom nadol v septembri ťahali najmä ceny potravín

Bratislava 13. októbra (TASR) - Medziročnú infláciu smerom nadol aj v septembri 2023 ťahali predovšetkým ceny potravín, ktoré boli zodpovedné za viac ako polovicu septembrového spomalenia priemernej inflácie. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o septembrových spotrebiteľských cenách, ktoré v piatok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Potraviny v septembri v priemere už síce ďalej nezlacňovali, ale ani nezdražovali, dynamika ich medziročného rastu sa však spomalila z 13,6 % na 11,3 %. Zdražovanie potravín sa zastavilo už na jar - od marca už potraviny, po štatistickom zohľadnení tradičnej sezóny, zlacneli v priemere o viac ako 1 %. Ich stále dvojciferné medziročné zdraženie je tak výlučne už len dôsledkom ich prudkého zdražovania na prelome rokov," spresnil.



Inflácia má podľa Koršňáka svoj vrchol už za sebou a v zvoľňovaní dynamiky medziročného rastu bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Zmierňovanie medziročnej inflácie bude podporovať vysoká porovnávacia základňa z minulého roka, ale "ruku k dielu" najskôr pridá aj slabnúci domáci spotrebný dopyt. Naopak, zvoľňovanie inflácie by i naďalej mohli pribrzďovať rastúce mzdy, ktoré budú brzdiť najmä spomaľovanie inflácie služieb, ale aj vyššie ceny ropy na svetových trhoch.



"V priemere by podľa našich prepočtov mala inflácia tento rok dosiahnuť 10,8 % a v závere roka by sa mohla pohybovať na úrovni okolo 6 až 6,5 %. Budúci rok by sa potom mala hýbať na úrovni okolo 4 až 5 %. Kľúčové pre rast cien budúci rok budú opäť rozhodnutia o regulovaných cenách energií na bývanie. Predpokladáme pritom, že k plnému premietnutiu trhových cien energií do cien plynu, tepla a elektriny pre slovenské domácnosti nepríde ani v budúcom roku a štát rast cien týchto položiek bude opäť čiastočne tlmiť," dodal Koršňák.



"Predpokladáme, že jednocifernú infláciu v potravinách uvidíme v najbližších mesiacoch," myslí si analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.



V ekonomike sú podľa neho stále evidentné jadrové inflačné tlaky, ktoré poháňajú zvýšené náklady firiem, nízka miera nezamestnanosti a silný rast nominálnych miezd. "Napriek tomu, ako ukazujú údaje, dezinflačné trendy na Slovensku pokračujú. Medziročná miera inflácie naďalej klesá, najmä v dôsledku vyššej bázy z predchádzajúceho roka. Na tento rok predpokladáme priemerný rast spotrebiteľských cien o 10,7 %," doplnil Kočiš.



"Očakávame, že aj v ďalších mesiacoch 2023 budeme svedkami ďalšieho spomaľovania tempa zdražovania v krajine. Priemernú hodnotu inflácie za celý rok 2023 odhadujeme momentálne mierne na úrovni 10 až 11 %, bližšie k 11 %," uzavrela analytička Wood & Company Eva Sadovská.



ŠÚ SR informoval, že inflácia v septembri 2023 na medziročnej úrovni pokračovala v útlmovom trende a klesla z augustovej hodnoty 8,9 % na septembrovú 8,2 %. Prudšiemu poklesu zabránilo medzimesačné zvýšenie cien v priemere o 0,3 %, ovplyvnené najmä tradičným septembrovým zdražovaním cien v školstve, ktoré navyše podporil aj pokračujúci rast cien benzínu a nafty, ako aj vybraných služieb.