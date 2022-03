Analytici:Januárové spomalenie priemyslu malo pomerne plošný charakter

Bratislava 10. marca (TASR) - Januárové spomalenie priemyslu malo pomerne plošný charakter. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, v komentári k januárovej priemyselnej produkcii zverejnenej Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



"V porovnaní so záverom roka sa znížila produkcia drvivej väčšiny jeho odvetví. Jeho pokles oproti záveru minulého roka výraznejšie zmierňovali len výrobcovia spotrebnej elektroniky. K medziročnému rastu priemyslu výrobcovia spotrebnej elektroniky pridali 1,4 percentuálneho bodu, teda boli zodpovední za 44 % medziročného rastu priemyslu. Februárový indikátor dôvery v priemysle však naznačuje, že toto oživenie by mohlo mať len dočasný charakter," spresnil.



Upozornil, že na silné čísla zo záveru roka nenadviazal ani kľúčový automobilový priemysel. Vďaka priaznivejšiemu bázickému efektu z úvodu minulého roka automobilový priemysel síce zaznamenal "len" 2,2-percentný medziročný pokles produkcie, v porovnaní s januárom 2020, teda obdobím tesne pred pandémiou, sa však jeho produkcia prepadla až o takmer 17 %.



"Priame dosahy vzhľadom na relatívne nízku váhu Ruska na slovenskom exporte budú limitované a budú koncentrované na niekoľko významnejších exportérov do Ruska, najmä v oblasti výroby kompresorov či áut. Na druhej strane, už v úvode konfliktu zvýraznila vojna na Ukrajine problémy s úzkymi hrdlami, tentoraz nie v podobe tradičných čipov, avšak pridala novú oblasť – káblové zväzky. Vzhľadom na nižšiu technologickú náročnosť, domácu tradíciu i alternatívne oblasti produkcie predpokladáme, že toto úzke hrdlo by sa mohlo počas niekoľkých týždňov podariť z veľkej časti uvoľniť a nemalo by spôsobovať dlhodobé a opakujúce sa odstávky produkcie v automobilovom priemysle ako v prípade chýbajúcich čipov," upozornil.



Invázia Ruska na Ukrajinu podľa Koršňáka opäť zvýraznila i tlak na ceny energií, čo predĺži obdobie vysokej inflácie v Európe. "Vyššie ceny vstupov a najmä energií môžu ohrozovať produkciu niektorých menej konkurencieschopných častí domáceho priemyslu, najmä v energeticky náročných odvetviach. Vysoká inflácia bude najskôr brzdiť aj popandemické oživenie spotreby v Európe, a teda aj dopyt po spotrebných tovaroch," dodal Koršňák.



"Očakávame, že v ďalších mesiacoch začne u nás postupne dochádzať k poklesu výroby. Smerom nadol bude priemyselnú výrobu ťahať jednak globálna materiálová kríza a jednak aj vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý vyvoláva obrovskú neistotu vo vývoji ekonomického prostredia," doplnila Jana Glasová, analytička 365.bank.



Surovinová kríza sa podľa nej prejavuje nedostatkom rôznych materiálov a komponentov na trhu a ich výrazne rastúcimi cenami. "Pre naše hospodárstvo je najciteľnejší nedostatok čipov, ktorý spôsobuje odstávky výroby v automobilovom aj elektrotechnickom priemysle," poznamenala.



"Očakávame, že ceny energií budú v prípade pretrvávajúceho vojnového konfliktu naďalej rásť, čo bude brzdiť priemyselnú výrobu hlavne v energeticky náročných odvetviach," uzavrela Glasová.



ŠÚ SR informoval že slovenský priemysel pokračoval v oživení z konca roka, v januári 2022 sa medziročne zvýšil o 3,1 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v januári 2022 oproti decembru 2021 znížila o 1,2 %.