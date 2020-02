Analytici: Koronavírus zasiahne najmä cestovný ruch

Bratislava 1. februára (TASR) - Investori na akciových trhoch sa obávajú nového koronavírusu šíriaceho sa z Číny. Ovplyvniť totiž môže aj niektoré svetové ekonomiky. Šíriaci sa vírus podľa odborníkov najviac zasiahne cestovný ruch, obchod s luxusným tovarom či globálny dopyt po palivách. Pravdepodobne tak bude rásť dopyt investorov po zlate, ktoré je v časoch krízy pre nich bezpečným prístavom.



Analytici Saxo Bank upozornili na to, že výkyvy na finančných trhoch bolo možno pozorovať aj tento týždeň. "Akciový trh si uvedomil, že koronavírus v Číne bude mať výrazný vplyv aj na ekonomiku. Rôzne preventívne obmedzenia postihnú až 56 miliónov ľudí," konštatuje akciový analytik Saxo Bank Peter Garnry. Vysvetľuje zároveň, že spomalenie Číny sa automaticky premietne aj do globálnej ekonomiky.



Podľa guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Kažimíra je prirodzené, že neistota vyvoláva na trhoch volatilitu. "Pre každú ekonomiku sveta platí, že každé znepokojenie, neistota vyvoláva istú volatilitu, ďalšiu neistotu, ktorá sa potom odzrkadľuje v príležitostiach na finančných trhoch. Toto je veľmi vážna vec, ktorá sa už preukázateľne odráža aj na niektorých akciových trhoch niektorých búrz a svetových finančných centier," skonštatoval v stredu (29. 1.) Kažimír po rokovaní vlády s tým, že pre niekoho to môže byť víťazstvo a pre niekoho porážka. "Všetci si želáme, aby tak ako aj pri iných hrozbách globálneho charakteru sa takýto vývoj dostal pod kontrolu," poznamenal Kažimír.



Podľa analytikov Saxo Bank, ak by sa z vírusu stal dlhodobý problém, malo by to vplyv aj na globálny dopyt po palivách. "Zmenil by sa spôsob, akým ľudia po celom svete dochádzajú do zamestnania, cestujú a dovolenkujú," doplnil komoditný stratég Ole Hansen. Epidémia tak podľa neho má a bude mať krátkodobý a strednodobý vplyv na globálny dopyt po palivách. "Ropa a všetky súvisiace výrobky už v posledných dňoch zaznamenali výrazný pokles cien. Okrem akciového trhu tak už so správami o čínskom víruse zápasí aj komoditný trh," doplnil Hansen. Cena ropy klesla za 10 dní z hodnoty 65 dolárov na 59,8 dolára. "Dôvodom sú okrem iného aj špekulanti a fondy obchodujúce s čiernym zlatom. Dlhodobí investori sa radšej uchyľujú do bezpečného prístavu, ktorý reprezentuje zlato a striebro," priblížil Hansen.



Obavy z následkov epidémie postupne začínajú pociťovať aj devízové trhy, podľa Saxo Bank sa však zatiaľ nedá hovoriť o panike. Dôvod, pre ktorý zlato podľa analytikov ešte neatakovalo hranicu 1600 dolárov za uncu, ako to bolo pri americko-iránskej vojnovej hrozbe, je stále nejednotná reakcia trhov, ale aj obavy o objem dopytu z Číny.



Rast ceny zlata v tomto roku očakáva prevádzkový riaditeľ Golden Oak Trust František Burda. "Budú za ním stáť nízke zhodnotenie bezpečných investičných prístavov, akými sú vklady a dlhopisy, spomaľujúca sa celosvetová ekonomika, geopolitické riziká a tiež nový vírus šíriaci sa z Číny, ktorý môže obmedziť cestovný ruch a medzinárodný obchod," doplnil Burda. Okrem veľkých investorov môžu využiť výhody žltého kovu aj bežní ľudia. "Zlato, na rozdiel od peňazí, si uchováva svoju hodnotu v čase a malo by tvoriť aspoň 10- až 15-percentnú časť investičného portfólia. Slováci postupne začínajú objavovať výhody investičného zlata. Dôležité je pochopiť, aké miesto má v portfóliu, pretože má slúžiť ako poistka pred nepredvídateľnými vplyvmi, nervozitou na finančných trhoch, konfliktmi, menovými vojnami a podobne," dodal Burda.