Analytici:Navýšenie výdavkov v novele zákona o rozpočte je neprimerané

Bratislava 17. mája (TASR) - Navýšenie výdavkov v novele zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 je neprimerané. Uviedli to pre TASR oslovení analytici.



"Navýšenie výdavkov považujeme za neprimerané vzhľadom na aktuálne čerpanie schválených výdavkov a súčasný výrazný útlm pandémie," uviedol analytik INESS Radovan Ďurana.



Jednotlivé sumy navýšenia nie sú podľa neho dostatočne schválené a vysvetlené. Podľa neho sa zdá, že vláda si vytvára rezervu na ďalšie výdavky, na čo nie je dôvod. Už dnes platný rozpočet výrazne navyšuje výdavkovú stranu.



"To, čo nám chýba, je zoznam opatrení, ktoré znižujú výdavky štátu v snahe konsolidovať obrovský deficit," upozornil Ďurana.



Aktuálnu aj minuloročnú novelu zákona o štátnom rozpočte vníma makroekonóm VÚB Banky Michal Lehuta ako pomerne neštandardné zmeny do už schválených rozpočtových cieľov. "Obe zmeny vytvárajú podľa môjho názoru až priveľký priestor navyše pre ďalšie zadlžovanie krajiny," poznamenal.



"Na jednej strane tak vlani, ako aj tento rok vznikli nové skutočnosti (zlý vývoj ekonomiky), ktoré si naozaj vyžadovali zmenu zákona o rozpočte, na druhej strane až tak takéto veľké zmeny a zároveň tak odlišné skutočné reálne výsledky od rozpočtovaných (deficit za vlaňajšok) či očakávaní konečnej skutočnosti za tento rok (napríklad z dielne RRZ) podľa môjho názoru neprispievajú k dôveryhodnosti ani transparentnosti slovenských verejných financií," podčiarkol Lehuta.



Podľa Mateja Horňáka, analytika Slovenskej sporiteľne novela zákona o štátnom rozpočte schválená vládou v stredu (12. 5.) priniesla zvýšenie výdavkov o takmer 3,4 miliardy eur. Toto navýšenie je spôsobené dodatočnou rezervou na negatívne vplyvy pandémie (2,4 miliardy eur) a ďalšími výdavkami (948 miliónov eur) spojenými najmä s plánom obnovy. Deficit štátneho rozpočtu tak podľa nového návrhu dosiahne v tomto roku 9,9 % HDP.



"Rezerva na financovanie výdavkov spojených s pandémiou bola zvýšená na trojnásobok, čo je z nášho pohľadu pomerne konzervatívny prístup, práve v čase ustupujúcej pandémie a veľmi dobre rozbehnutej vakcinácie. Viacerí odborníci sa pritom zhodujú, že aj keď sa pravdepodobne ďalšej vlne pandémie nevyhneme, bude miernejšia než tá druhá. Ministerstvo (financií) teda z nášho pohľadu vytvorilo veľkú rezervu, ktorá pravdepodobne nebude vyčerpaná a dosiahnutý schodok deficitu by mohol byť napokon nižší než ten rozpočtovaný," myslí si Horňák.



"Túto situáciu sme mohli pozorovať už v minulom roku, kedy bol očakávaný schodok odhadovaný na úrovni takmer 10 %, pričom v skutočnosti bol o necelé 4 percentuálne body nižší. Aj z toho dôvodu ostáva naša prognóza nezmenená na úrovni 6 %," doplnil analytik Slovenskej sporiteľne.