Analytici:Popandemické oživenie maloobchodu pokračovalo aj vo februári

Bratislava 6. apríla (TASR) - Popandemické oživenie maloobchodu pokračovalo aj vo februári. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k februárových tržbám slovenského maloobchodu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Vo februári pokračovalo zotavovanie maloobchodných tržieb, a to aj napriek tomu, že Slovensko zažívalo vrchol omikron vlny pandémie. Maloobchod skôr ťažil z postupného uvoľňovania pandemických opatrení, v medziročnom porovnaní čísla nafukovala aj nízka porovnávacia báza," spresnil. Relatívne silný (medzimesačný i medziročný) rast tržieb si vo februári podľa neho pripísali obe časti maloobchodu – predaj potravinového i nepotravinového tovaru.



"Rast tržieb by mal pokračovať aj v marci. Tržby obchodníkov by pritom stále malo podporovať uvoľnenie pandemických opatrení i realizácia časti odloženej spotreby. Tržby v potravinovom segmente by navyše mohlo čiastočne nafukovať aj predzásobenie časti domácností. Predpokladáme však, že tento efekt bude výrazne miernejší ako v úvode pandémie a bude sa skôr koncentrovať len do niektorých špecifických položiek potravín (ako napríklad olej či múka). Dynamika medziročného rastu sa však v marci už predsa len oslabí do jednociferných úrovni, keď už z veľkej časti vyprchá silný bázicky efekt, ktorý nafukoval medziročné rasty v úvode roka," myslí si analytik.



"V ďalších mesiacoch by už pandémia nemala obmedzovať spotrebu. Pôvodne očakávanú realizáciu odloženej spotreby by však predsa len mohla opätovne zmariť nižšia spotrebiteľská dôvera v dôsledku konfliktu na Ukrajine, ktorá by sa mohla postupne prelievať z úrovne všeobecných obáv aj do reálnych nákupných plánov domácností. Tlmiť spotrebu by mohla i vysoká inflácia, ktorá sa šplhá až k 20-ročným maximám," dodal Koršňák



Podľa Evy Sadovskej, analytičky WOOD & Company, sa pod pozitívne výsledky maloobchodu podpísali vo februári otvorené kamenné obchody. "V najbližších mesiacoch očakávame pokračujúci rast maloobchodných tržieb. V nasledujúcich mesiacoch môžu byť čiastočne ovplyvňované aj vojnovým konfliktom na Ukrajine. Je zároveň možné, že niektoré slovenské domácnosti sa rozhodli urobiť si zásoby niektorých tovarov, napríklad trvanlivých potravín. Vplyv týchto efektov očakávame, ale najmä v číslach za marec," doplnila.



Podľa Mateja Horňáka, analytika Slovenskej sporiteľne, súčasná zvýšená neistota a premenlivá situácia ovplyvňuje aj spotrebiteľský sentiment s negatívnejšími očakávaniami do budúcnosti, najmä vo forme očakávaných nižších úspor či odkladania väčších nákupov. "Tieto faktory spolu s ďalšími vplývajú aj na celkový ekonomický výkon, kde v tomto roku za súčasných okolností očakávame rast ekonomiky na úrovni 2 %," poznamenal Horňák.



"Očakávame, že aj v nasledujúcich mesiacoch budú tržby našich obchodníkov rásť. Postupne však môže dôjsť k spomaleniu tempa ich rastu. Predpokladáme totiž, že spotreba domácností bude v tomto roku rásť len miernym tempom a našinci budú k nákupom pristupovať opatrne. Bude to mať na svedomí hlavne vysoká inflácia, ktorá bude počas tohto roka (a najvýraznejšie počas prvého polroka) ukrajovať nemalú časť z našich príjmov," uzavrela Jana Glasová, analytička 365.bank.



ŠU SR informoval, že februárové maloobchodné tržby sa medziročne zvýšili o 16,4 %, v raste sa držia posledný rok. Medzimesačne vzrástli o 1,3 %.