Analytici:Prebytky zahraničného obchodu by sa mali do konca roka zúžiť

Bratislava 8. decembra (TASR) - Prebytky zahraničného obchodu by sa mali v nasledujúcich dvoch mesiacoch roka zúžiť. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o okóbrovej zahranično-obchodnej bilancii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"V samom závere roka sa zahraničný obchod najskôr nakrátko vráti aj do deficitu. Po zohľadnení tradičnej sezóny bude zahraničný obchod ale naďalej v prebytkoch," spresnil Koršnák.



K zlepšeniu bilancie by podľa neho mohla prispievať (medziročne) stále nižšia domáca spotreba a slabnúca súkromná investičná aktivita. "Slabšia nálada domáceho priemyslu však ale naznačuje, že ani v nasledujúcich dvoch mesiacoch roka najskôr neuvidíme zásadnejšie zrýchlenie rastu na strane vývozov. Výsledkom tak bude spomalenie až zastavenie rozširovania 12-mesačného kumulovaného prebytku zahraničného obchodu," upozornil.



"Po tohtoročnej korekcii v zahraničnom obchode a návratu k prebytkom očakávame budúci rok obdobie stabilizácie bilancie (prebytku) zahraničného obchodu približne na tohtoročnej úrovni. Ďalšie výraznejšie rozšírenie prebytkov zahraničného obchodu očakávame najmä v roku 2026, spolu s nábehom produkcie u viacerých ohlásených investícií v automobilovom priemysle," dodal analytik UniCredit Bank.



"Napriek stále pretrvávajúcim pozitívnym číslam zahraničného obchodu za prvých desať mesiacov očakávame, že v nasledujúcich mesiacoch sa ešte prejaví oslabujúca sa globálna aktivita, ktorá bude mať dosah na aj našu exportnú výkonnosť. V pozornosti ostávajú naše hlavné exportné trhy, na čele s vývojom nemeckej ekonomiky, ktorá naďalej zažíva oslabenú ekonomickú aktivitu," doplnil Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.



ŠÚ SR v piatok informoval, že saldo zahraničného obchodu SR bolo v októbri 2023 aktívne v objeme 548,1 milióna eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka lepší výsledok o viac ako 369 miliónov eur. Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 9,9 miliardy eur. Dovoz tovaru sa znížil o 1 % na 9,3 miliardy eur.