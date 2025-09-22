< sekcia Ekonomika
Analytici: Rast nezamestnanosti spôsobovali hromadné prepúšťania
V auguste sa zvýšil počet voľných pracovných miest približne o 700 na hodnotu 107.500.
Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Nezamestnanosť v auguste mierne klesla aj vplyvom toho, že vyšší počet uchádzačov o zamestnanie sa zapojil do aktivačných prác a do evidencie úradov práce pribudlo menej nových nezamestnaných. Počet nezamestnaných v posledných mesiacoch zvyšovali aj hromadné prepúšťania. Zhodnotili to analytik Národnej banky Slovenska (NBS) Michal Doliak, analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák a Monika Pécsyová z Inštitútu finančnej politiky (IFP).
„Voľné pracovné miesta, ktoré sa v auguste opäť posunuli na nové historické maximum, naznačujú, že trh práce ostáva i naďalej napätý a vytvára priestor i pre ďalší pokles nezamestnanosti. To by mohlo napomôcť aj ľahšiemu zamestnaniu absolventov stredných škôl, ktorí nepokračujú v ďalšom štúdiu a na úradoch práce sa zvyčajne registrujú v septembri. Avšak je tu aj ale. Voľné pracovné miesta sú v ekonomike rozmiestnené nerovnomerne. Nachádzajú sa najmä na západe krajiny a v priemysle,“ uviedol Koršňák.
V auguste sa zvýšil počet voľných pracovných miest približne o 700 na hodnotu 107.500. Viacerí zamestnávatelia však podľa neho v dôsledku regionálneho aj odvetvovo-kvalifikačného nesúladu medzi ponukou a dopytom po práci prehodnocujú svoj dopyt po zamestnancoch. Väčšina z nich si totiž otvorenie pracovného miesta buď rozmyslí, alebo sú nútení zmeniť svoje požiadavky. Nedostatok vhodnej pracovnej sily riešia i zvýšeným zamestnávaním cudzincov najmä z mimoeurópskych krajín, ako sú juhovýchodná Ázia alebo India. V medzimesačnom porovnaní pribudlo na slovenský trh práce takmer 2600 zahraničných pracovníkov.
Doliak za vyššími číslami nezamestnanosti v uplynulých mesiacoch vidí aj hromadné prepúšťania, ktoré sa udiali na Slovensku. Za štyri mesiace aj v tomto dôsledku pribudlo do evidencie nezamestnaných takmer 600 osôb. Pécsyová dodala, že prírastok nezamestnaných je viditeľný najmä v priemysle. Najprudší nárast nezamestnanosti bol v Kysuckom Novom Meste a Bánovciach nad Bebravou, kde prebehli ohlásené prepúšťania v automobilovom a textilnom priemysle. Nezamestnaný Slovák má podľa nej len 20 % šancu, že sa do roka zamestná, čo je polovicu menej ako európsky priemer na úrovni 40 %.
„Rastúca, hoci spomaľujúca ekonomika bude pravdepodobne i v nasledujúcich mesiacoch posielať nové požiadavky na zamestnancov. Už prvá polovica roka však naznačovala návrat dvojrýchlostného charakteru domáceho trhu práce. Viaceré ohlásené hromadné prepúšťania v poslednom období tento dvojrýchlostný charakter pravdepodobne ešte viac zvýraznia. Na napätom trhu práce s rekordným počtom neobsadených pracovných miest by však nárast nezamestnanosti mohol byť len dočasný a trh práce by mohol byť schopný nových nezamestnaných pomerne rýchlo absorbovať,“ uzavrel Koršňák s tým, že miera nezamestnanosti by mohla v najbližších mesiacoch ešte jemne vzrásť, no nie o viac ako pol percentuálneho bodu.
„Voľné pracovné miesta, ktoré sa v auguste opäť posunuli na nové historické maximum, naznačujú, že trh práce ostáva i naďalej napätý a vytvára priestor i pre ďalší pokles nezamestnanosti. To by mohlo napomôcť aj ľahšiemu zamestnaniu absolventov stredných škôl, ktorí nepokračujú v ďalšom štúdiu a na úradoch práce sa zvyčajne registrujú v septembri. Avšak je tu aj ale. Voľné pracovné miesta sú v ekonomike rozmiestnené nerovnomerne. Nachádzajú sa najmä na západe krajiny a v priemysle,“ uviedol Koršňák.
V auguste sa zvýšil počet voľných pracovných miest približne o 700 na hodnotu 107.500. Viacerí zamestnávatelia však podľa neho v dôsledku regionálneho aj odvetvovo-kvalifikačného nesúladu medzi ponukou a dopytom po práci prehodnocujú svoj dopyt po zamestnancoch. Väčšina z nich si totiž otvorenie pracovného miesta buď rozmyslí, alebo sú nútení zmeniť svoje požiadavky. Nedostatok vhodnej pracovnej sily riešia i zvýšeným zamestnávaním cudzincov najmä z mimoeurópskych krajín, ako sú juhovýchodná Ázia alebo India. V medzimesačnom porovnaní pribudlo na slovenský trh práce takmer 2600 zahraničných pracovníkov.
Doliak za vyššími číslami nezamestnanosti v uplynulých mesiacoch vidí aj hromadné prepúšťania, ktoré sa udiali na Slovensku. Za štyri mesiace aj v tomto dôsledku pribudlo do evidencie nezamestnaných takmer 600 osôb. Pécsyová dodala, že prírastok nezamestnaných je viditeľný najmä v priemysle. Najprudší nárast nezamestnanosti bol v Kysuckom Novom Meste a Bánovciach nad Bebravou, kde prebehli ohlásené prepúšťania v automobilovom a textilnom priemysle. Nezamestnaný Slovák má podľa nej len 20 % šancu, že sa do roka zamestná, čo je polovicu menej ako európsky priemer na úrovni 40 %.
„Rastúca, hoci spomaľujúca ekonomika bude pravdepodobne i v nasledujúcich mesiacoch posielať nové požiadavky na zamestnancov. Už prvá polovica roka však naznačovala návrat dvojrýchlostného charakteru domáceho trhu práce. Viaceré ohlásené hromadné prepúšťania v poslednom období tento dvojrýchlostný charakter pravdepodobne ešte viac zvýraznia. Na napätom trhu práce s rekordným počtom neobsadených pracovných miest by však nárast nezamestnanosti mohol byť len dočasný a trh práce by mohol byť schopný nových nezamestnaných pomerne rýchlo absorbovať,“ uzavrel Koršňák s tým, že miera nezamestnanosti by mohla v najbližších mesiacoch ešte jemne vzrásť, no nie o viac ako pol percentuálneho bodu.