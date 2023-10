Analytici:Úročenie hypoték môže mierne vzrásť, trend však pomaly končí

Bratislava 29. októbra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) pravdepodobne dlhšie nezmení aktuálne úrokové sadzby a ak sa nestane nič nečakané, na jeseň či koncom budúceho roka by mohlo dôjsť k ich prvému poklesu. Aj keď v slovenských bankách môže úročenie hypoték ešte mierne narásť, tento trend sa už zrejme tiež pomaly končí, predpokladajú analytici.



Vo väčšine bánk je úročenie hypoték pre tento rok zrejme na vrchole, alebo sa k nemu výrazne priblížilo, myslí si finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. "Zvýšenie sadzieb sme videli za posledné týždne vo viacerých bankách, zároveň však vidíme aj snahu časti bánk ponúkať zvýhodnené sadzby pre hypotéky v kombinácii s bankopoistením. Ak sa v ďalších mesiacoch nestane nič nečakané, mohli by sme prvé zníženie sadzieb vo väčšine bánk vidieť ku koncu roka 2024," avizoval. Nepôjde však podľa neho o zásadný pokles, ale pravdepodobne len postupné znižovanie sadzieb miernym tempom.



Makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš upozornil, že priemerné sadzby nových úverov na bývanie ostávajú na Slovensku v porovnaní s EÚ relatívne nízke. V auguste boli tesne pod 4 %, septembrové čísla už budú nad touto úrovňou. Najvyššie úroky ostávajú v Pobaltí a v porovnaní s našimi sú vyššie o viac ako 1,7 percentuálneho bodu (p. b.).



"Aj keď základné sadzby ECB ostávajú nezmenené, istý nárast na úrokových sadzbách pri nových úveroch je ešte do konca roka možný, pretože rozdiel medzi priemernou sadzbou pre klientov a cenou, za ktorú sa vedia banky financovať na "dlhých peniazoch", je v porovnaní s minulosťou stále relatívne nízky," vysvetlil.



Na druhej strane, Búlik pripomenul výrazné ochladenie hypotekárneho trhu na Slovensku, ktorý klesol o vyše tretinu oproti priemeru posledných troch rokov a o dve tretiny oproti jari 2022. Banky tak potrebujú výrazne menej úverových zdrojov na nové financovanie a v poslednom čase sa snažili prejsť od drahých zdrojov na medzibankovom trhu na využívanie vkladov, čo sa prejavilo aj v miernom náraste ich úročenia.



"Keďže trh zatiaľ zostáva na nízkych číslach, banky sa v prvom rade snažia udržať si existujúcich klientov. Od leta vidíme zaujímavý krok, keď banky oslovujú klientov s končiacou fixáciou vo výraznom, často aj ročnom predstihu, a ponúkajú im zvýhodnený úrok v porovnaní s aktuálnymi podmienkami," priblížil analytik OVB.



Predpokladá, že sadzby hypoték sa už asi nikdy nevrátia pod hranicu 1 %. Postupným poklesom by sa mohli dostať na úroveň 3 až 4 %. "Sadzby začínajúce číslicou tri a v prípade naozaj priaznivého vývoja číslicou dva sú úrovňou, pri ktorej vie hypotekárny trh dlhodobo fungovať. Sadzby pod 1 % boli nesystémovou odchýlkou a bolo by chybou klientov čakať na ne," podčiarkol.



Zároveň upozornil, že úroky hypoték môže ovplyvniť nielen ECB, ale aj nová slovenská vláda. "Ak jej kroky smerom k zlepšeniu stavu verejných financií budú investori do slovenských dlhopisov vnímať pozitívne, riziková prirážka slovenských dlhopisov neporastie. V opačnom prípade zdražie nielen slovenský dlh, ale aj hypotéky v slovenských bankách," avizoval Búlik. Na druhej strane, takýto vývoj by mohol priniesť aj vyššie úročenie vkladov.