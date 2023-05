Analytici:Za zlepšením zahraničného obchodu treba hľadať nižšie dovozy

Bratislava 9. mája (TASR) - Na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov je za zlepšením zahranično-obchodnej bilancie v marci potrebné hľadať takmer výlučne nižšie dovozy. Tie znižovali predovšetkým nižšie dovozy energetických surovín, len čiastočne ovplyvnené nižšou cenou. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o marcovom zahraničnom obchode, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Dôvodom lepších marcových čísel zahraničného obchodu boli najmä nižšie dovozy. Tie sa podľa údajov Štatistického úradu v porovnaní s februárom znížili až o 6 % (sezónne očistené) a nižšie už boli aj v medziročnom porovnaní, a to o 2,1 %. Nadol ich ťahali predovšetkým nižšie dovozy palív a mazív. Tie sa v porovnaní s februárom znížili o ďalších 17 % (sezónne očistené) a medziročne boli nižšie o viac ako polovicu (51 %)," spresnil.



Zlepšovanie bilancie zahraničného obchodu by sa podľa Koršňáka mohlo v najbližších mesiacoch spomaliť. "Dôvodom je najmä opätovné oživenie cien ropy na svetových trhoch. Na druhej strane, k zlepšeniu bilancie by mohla prispievať nižšia domáca spotreba, slabnúca investičná aktivita či pomerne robustné zlepšenie nálad v domácom priemysle, ktoré by mohlo predznamenávať i silnejšie exporty. Akokoľvek, naďalej predpokladáme, že aj v tomto roku by bilancia zahraničného obchodu mala ostať ľahko deficitná, hoci výrazne menej, ako sme ešte očakávali na prelome rokov," dodal Koršňák.



"Do nasledujúcich mesiacov očakávame vplyv oslabujúcej sa globálnej aktivity, čo nám bude tlmiť aj exportnú výkonnosť. Výraznejšie a trvalejšie oživenie exportu bude závisieť od oživenia ekonomickej aktivity na hlavných exportných trhoch, najmä teda tom európskom, čo by mohlo nastať v závere tohto roka, respektíve v roku 2024. V marci však môžeme pozorovať aj posilnenie úlohy mimoeurópskych trhov pre automobilový priemysel, čo je dobrou správou aj pre určitú diverzifikáciu rizika. Či však ide o krátkodobý výkyv alebo dlhodobý trend, ukážu až ďalšie dáta," doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.



ŠÚ SR informoval, že zo Slovenska sa v marci 2023 vyviezol tovar v hodnote 10,2 miliardy eur, pri medziročnom raste o 12,6 %. Celkový dovoz tovaru po viac ako dvoch rokoch prvýkrát medziročne klesol, a to o 2,1 % na 9,4 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 804,2 milióna eur.