Analytici: Záver roka nezastihol priemysel SR v najlepšej kondícii

Bratislava 10. februára (TASR) - Záver roka nezastihol slovenský priemysel v najlepšej kondícii. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o decembrovej priemyselnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Energeticky náročné odvetvia zápasili s vysokou cenou na vstupe, ktorú už v dôsledku slabnúceho dopytu nedokázali premietať aj do ceny na výstupe. Automobilový priemysel opäť zápasil s vracajúcimi sa úzkymi hrdlami a pomerne volatilnou produkciou. Strojári či spotrebná elektronika najskôr pociťovali predovšetkým slabnúci externý dopyt, ktorý okrem vysokej ceny energií zvýrazňoval aj pokles niektorých energeticky náročných odvetví," spresnil.



Poznamenal, že nálada v domácom priemysle zostáva nízka. "Zásadnejšie oživenie pritom neočakávame ani v prvom štvrťroku tohto roka. Stabilizácia energetického šoku a postupné zotavenie externého dopytu by však mali smerom k záveru roka pomáhať aj slovenskému priemyslu, ktorý by sa postupne mal dostať z červených čísel. V medziročnom porovnaní bude od jari čísla priemyslu vylepšovať aj bázicky efekt (nízka porovnávacia báza) v energetike, ktorej produkciu by navyše mal podporiť aj nový tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce," myslí si analytik.



V automobilovom priemysle budú podľa Koršňáka naďalej hrať dôležitú rolu úzke hrdlá v dodávateľských reťazcoch. "Problémy automobilového priemyslu by aj v ostávajúcich mesiacoch roka mali ostávať najmä na strane ponuky (dodávok). Dočasne by pritom mohli produkciu znižovať aj prípravy automobiliek na novú produkciu, ktorej pozitívne efekty by sa mohli, naopak, pozitívne prejavovať od druhej polovice roka," dodal Koršňák.



"V súčasnosti očakávame, že v závere roka 2023 by mohlo prísť k citeľnejšiemu zvoľneniu situácie, pričom silnejšie ekonomické oživenie spojené aj s rastom priemyslu očakávame v roku 2024. Stále však musíme myslieť na našu domácu úlohu, ktorou je dôsledná príprava EÚ na nadchádzajúcu zimu, spolu so strategickými riešeniami, ktoré otázky energetickej sebestačnosti vyriešia aj na dlhé obdobie, a to napríklad cez podporu diverzifikácie zdrojov, nových LNG terminálov, podpory energetických úspor a podobne," doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.



V roku 2023 budú podľa hlavného ekonóma ČSOB Mareka Gábriša energie pravdepodobne menej volatilné, ale zrejme stále drahšie ako v predvojnovom období. "Výzvou zrejme naďalej budú aj otázniky vo veci dĺžky dodávateľských reťazcov a ich spoľahlivosti (subdodávky komponentov z ázijských krajín)," dodal Gábriš.



ŠÚ SR v piatok informoval že priemyselná produkcia sa v decembri 2022 medziročne prepadla o 13 %. Medzimesačne sa po zohľadnení sezónnych vplyvov znížila o 0,8 %. Priemyselná produkcia v roku 2022 medziročne poklesla o 4,7 %.