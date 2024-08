Analytik: Zdrojom rastu by v 2. polovici roka mala byť domáca spotreba

Bratislava 14. augusta (TASR) - Hlavným zdrojom ekonomického rastu na Slovensku by aj v druhej polovici roka mala ostávať domáca spotreba, výdatne živená nižšou infláciou, napätým trhom práce a najmä pretrvávajúcim rastom reálnych miezd. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o rýchlom odhade hrubého domáceho produktu (HDP) a zamestnanosti podľa metodiky ESA 2010, ktoré v stredu zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Spotrebiteľský sentiment domácností v závere roka však podľa neho predsa môže byť čiastočne naštrbený oznámením detailov nevyhnutného konsolidačného balíka, ktorý najskôr neobíde ani peňaženky domácností.



"Aj v druhej polovici roka, podobne ako tomu pravdepodobne bolo v druhom štvrťroku, bude rast HDP v medziročnom porovnaní brzdený silným bázickým efektom pri verejných investíciách. A hoci smerom k záveru roka už môže postupne nabiehať nová výstavba financovaná z nového rozpočtovacieho obdobia či plánu obnovy, silné úrovne dočerpávania fondov EÚ z druhej polovice minulého roka najskôr ani zďaleka nedosiahne," spresnil.



"Pozitívny príspevok k HDP očakávame aj pri investičnej aktivite, vzhľadom na predpokladané prelievanie peňazí z plánu obnovy do reálnej ekonomiky. Zdá sa, že aj spotreba vlády bude už druhý štvrťrok výrazne pozitívna a poháňajúca ekonomický rast," doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.



Horňák pritom očakáva negatívny príspevok k rastu zo zahraničného obchodu. "A hoci ten môže skončiť v nominálnom prebytku, predpokladáme negatívny reálny príspevok vzhľadom na silnejší nárast dovozu, čo súvisí aj s nezvyčajným cyklom tvorby zásob," dodal analytik Slovenskej sporiteľne.



ŠÚ SR v rýchlom odhade HDP a zamestnanosti podľa metodiky ESA 2010 informoval, že HDP v stálych cenách v druhom štvrťroku 2024 medziročne vzrástol o 1,9 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 2,1 % a medzikvartálne o 0,4 %.