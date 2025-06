Analytici:Zužovanie prebytkov zahraničného obchodu SR by malo spomaliť

Bratislava 9. júna (TASR) - Zužovanie prebytkov zahraničného obchodu SR by sa v nasledujúcich mesiacoch malo ďalej spomaľovať, respektíve až zastaviť. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o aprílovom zahraničnom obchode, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



„Prispieť by k tomu mal predovšetkým slabší domáci spotrebný dopyt, ktorý bude tlmený fiškálnou konsolidáciou. Vývozy sa budú spamätávať len veľmi pomaly, keď ich najmä v prvej polovici roka bude stále brzdiť slabý externý dopyt, najmä na európskom trhu a od druhého štvrťroku i nové americké clá. Americké clá zasiahnu najmä slovenské závody automobiliek, pričom priestor pre hľadanie alternatívnych trhov je už pomerne obmedzený,“ priblížil.



Na druhej strane, vývozy áut by podľa Koršňáka mali byť podporené investičným a modelovým cyklom domácich závodov automobiliek. „Investičné vývozy by smerom k záveru roka mohli vykazovať známky oživenia pod vplyvom uvoľnenej menovej politiky ECB, ktorá by postupne mala zdvíhať aj dopyt po investičných tovaroch v eurozóne,“ dodal Koršňák.



„Neistota v globálnej obchodnej politike sa naďalej podpisuje pod utlmeným výkonom exportu, teda hybnej sily našej ekonomiky. Priblíženie sa k vyrovnanému saldu zahraničného obchodu, je vzhľadom na štruktúru domácej ekonomiky negatívny vývoj, ktorý bude znižovať hospodársky rast aj v najbližšom období,“ doplnil Tomáš Boháček, analytik 365.bank.



„Až dosiahnutie uspokojivých dohôd v oblasti ciel, nám prinesie zlepšenie, čo však nebude skôr ako koncom leta. K rýchlejšej obnove zahraničného dopytu po našich výrobkoch môžu viditeľne prispieť zamýšľané daňové prázdniny v Nemecku, ktoré majú potenciál opäť navýšiť naše obchodné deficity. Dovtedy bude pre nás americký sen o vyrovnanom obchode nočnou morou,“ uzavrel analytik 365.bank.



ŠÚ SR informoval, že zo Slovenska sa v apríli 2025 podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 9 miliárd eur pri medziročnom poklese o 0,3 %. Dovoz tovaru sa naopak zvýšil o 4,2 % a dosiahol taktiež približne 9 miliárd eur. Zahraničný obchod skončil v apríli s minimálnym deficitom vo výške 273.000 eur, čo prestavuje historicky najmenší rozdiel medzi vývozom a dovozom.