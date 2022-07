Analytička: Ceny benzínu by mohli v nasledujúcich 2 týždňoch klesnúť

Bratislava 8. júla (TASR) – Napriek tomu, že ceny všetkých pohonných látok v minulom týždni podľa Štatistického úradu SR okrem skvapalneného zemného plynu vzrástli, mohli by v nasledujúcom týždni alebo dvoch opäť klesnúť. Dôvodom je pomerne výrazný prepad ceny ropy na svetových trhoch, uviedla pre TASR analytička 365.bank Jana Glasová. V dlhodobom horizonte sa však budú ceny pohonných látok držať na vysokých úrovniach.



"Vzhľadom na to, že zhruba od polovice júna dochádza k poklesu cien na ropnom trhu, očakávame, že v najbližšom týždni či dvoch by mohli klesnúť aj ceny pohonných látok na pumpách," uviedla Glasová. Cena ropy sa postupne dostala z úrovní nad 120 dolármi (117,8 eura) za barel až na zhruba stodolárovú hranicu počas tohto týždňa. "V závere týždňa ale opäť mierne vzrástla na 104 USD za barel," priblížila Glasová.



Počas tohto týždňa tlačili podľa analytičky ropu nadol hlavne obavy z recesie svetovej ekonomiky. Negatívne makroekonomické dáta totiž prišli z eurozóny aj z Ázie. Recesia by viedla aj k zníženiu dopytu po pohonných látkach. Na druhej strane sa ale trhy stále obávajú nedostatku tejto komodity, čo vyplýva z vojnového konfliktu na Ukrajine a zo zákazu dovozu ruskej ropy. Ceny pohonných látok tiež zvyšuje rastúci dopyt počas letnej motoristickej sezóny.



Podľa údajov Štatistického úradu SR za 26. týždeň ceny benzínu na našich pumpách opäť vzrástli. Stalo sa tak po tom, ako počas predchádzajúcich dvoch týždňov stagnovali. Liter 95-oktánového benzínu sa tak minulý týždeň predával za cenu až 1,946 eur a na týždňovej báze si pripísal 1,7 %. Cena 98-oktánového benzínu taktiež vzrástla, a to o 1,9 % na úroveň 2,147 eur za liter. Zvýšili sa aj ceny nafty, a to o 1,6 % na úroveň 1,946 eura za liter.



"Aj v medziročnom porovnaní si za benzín a naftu výrazne priplácame. Benzín 95 je drahší o takmer 40 % ako vlani a benzín 98 o 36 %. Najvýraznejší medziročný rast však zaznamenáva nafta, ktorá je až o 55 % drahšia ako vlani," dodala Glasová.