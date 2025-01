Analytička: Ceny tovarov vo výpredajoch neklesajú o desiatky percent

Bratislava 11. januára (TASR) - Štatistické údaje ukazujú, že ceny tovarov vo výpredajoch neklesajú o desiatky percent, ako sa to zvykne uvádzať v marketingových kampaniach. Dôvodom je fakt, že zľavy sa väčšinou vzťahujú iba na vybranú časť sortimentu, napríklad na dopredaj zimnej kolekcie či vianočných doplnkov. Na prilákanie zákazníkov sa zároveň zvykne uvádzať maximálna hodnota zľavy, ktorá sa však reálne vzťahuje iba na časť ponuky vo výpredaji. Uviedla to v analýze Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.



Priblížila, že väčšina obchodov a značiek po predvianočnom nákupnom zhone ponúka v januári zľavy, a to na úrovni aj niekoľkých desiatok percent. Hoci tieto výpredaje majú prívlastky "januárové" či "novoročné", často sa začínajú na konci decembra a končia sa v polovici februára. Na zľavy čakajú napríklad spotrebitelia, ktorí si pod vianočným stromčekom našli hotovosť alebo darčekovú poukážku. Mnohí nakupujúci však čakajú na zľavy preto, aby si mohli nakúpiť výhodnejšie.



Spresnila, že novoročné výpredaje sa týkajú predovšetkým obchodov a značiek, ktoré ponúkajú odevy a obuv. Potvrdzujú to podľa nej aj údaje Eurostatu (dlhodobý priemer za viac ako desať rokov), podľa ktorých práve oblečenie a topánky zaznamenávajú každoročne v úvode roka najvýraznejší medzimesačný pokles cien.



Podľa nej platí, že v januári oproti decembru klesajú ceny odevov v priemere o 1,3 %, v prípade obuvi o 2,1 %. To je v rámci položiek spotrebného koša jednoznačne a každoročne najvýraznejší medzimesačný cenový pokles. Výraznejšie zľavy každý rok zaznamenáva dámska obuv. V prípade odevov nezohráva rolu, či ide o produkty určené pre dámy, pánov alebo deti, pokles cien je porovnateľný. Výpredaje sa však týkajú aj vianočného sortimentu, športového vybavenia či elektroniky a spotrebičov.



Doplnila, že zľavy zaberajú v kritických časoch - rekordne vysoké (dvojciferné) tempo zdražovania v rokoch 2022 a 2023 spolu s reálnym poklesom miezd malo a má vplyv aj na nákupné správanie Slovákov. Mnohí v snahe ušetriť tak vyhľadávajú práve výpredaje a zľavy. "Napriek tomu by sme nemali výpredajom úplne podľahnúť. Nízke cenovky na tovaroch nás môžu totiž natoľko zlákať, že nakúpime aj to, čo nepotrebujeme," dodala. Výpredaje tak možno podľa nej využiť na nákup kvalitnejších výrobkov, avšak za menej peňazí.