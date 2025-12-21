< sekcia Ekonomika
Analytička: Firmy vo finančnom riadení opakujú typické chyby
Jednou z najdrahších chýb je podľa Kiselicovej nepresná kalkulácia nákladov.
Autor TASR
Bratislava 21. decembra (TASR) - Mnoho firiem na Slovensku opakuje vo finančnom riadení sedem typických chýb, ktoré ich ročne stoja tisíce eur. Upozorňuje na to šéfka analytického portálu Valida.sk Renáta Kiselicová, podľa ktorej najzradnejšie na týchto chybách je, že sa neobjavia ako veľký problém, ale sporadicky ako nenápadné úniky peňazí.
Za prvý problém považuje nastavenie marží. Kiselicová hovorí, že mnohé firmy sledujú len konečný zisk, ten sa však tvorí postupne a problém môže vzniknúť na úrovni hrubého, prevádzkového aj čistého zisku. Ak firma nepozná marže jednotlivých produktov či zákazníkov, ľahko sa stane, že nenápadná časť portfólia pohltí väčšinu zisku. „Firmy často nevedia, ktorý produkt alebo zákazník im zarába a ktorý ich stojí peniaze. V účtovníctve sa to zleje do priemeru a problém zostáva skrytý,“ podotýka Kiselicová.
Ďalší problém je, ak rastú fixné náklady, a to rýchlejšie než tržby alebo hrubý zisk. Stávajú sa tak tichým zabijakom ziskovosti.„Problém často nie je v tom, že by firmy míňali nezmyselne, ale v tom, že náklady pravidelne nevyhodnocujú a nezohľadňujú tie veci, ktoré im reálne generujú zisk,“ pokračuje odborníčka.
Jednou z najdrahších chýb je podľa Kiselicovej nepresná kalkulácia nákladov. Ceny sa nenastavujú na základe tvrdých dát, ale odhadov, pocitu, konkurencie. „Pri službách často chýba započítaná mzda majiteľa, neproduktívny čas či reálna kapacita ľudí. Vo výrobe zas nebýva správne rozpočítaná réžia alebo nevyužitá kapacita,“ vysvetľuje.
Ťažkosti tiež prichádzajú, ak je firma v zisku, ale na účte nemá peniaze. Dlhé doby splatnosti, nadmerné zásoby či rýchle platenie záväzkov dokážu ohroziť aj inak zdravý biznis. Kiselicová odporúča priebežné plánovanie cash flow, ideálne v horizonte 4 až 13 týždňov.
Za problém tiež považuje, ak firme chýba dlhodobý finančný plán. Mnohé spoločnosti totiž fungujú z kvartálu na kvartál a veľké rozhodnutia robia intuitívne. Bez plánu na niekoľko rokov dopredu však ľahko vzniknú záväzky, ktoré začnú firmu brzdiť.
Šiestym problémom sú podľa Kiselicovej chýbajúce dáta. Ak účtovníctvo slúži iba pre daňový úrad, manažment nevidí reálny obraz firmy. Bez spoľahlivých dát sa však nedajú robiť kvalifikované rozhodnutia.
Siedmou častou chybou je rozpočet, ktorý sa počas roka neaktualizuje. „Rozhodujúci je priebežný forecasting, práca so scenármi a pravidelné vyhodnocovanie odchýlok. To robí rozdiel medzi firmou, ktorá reaguje včas, a firmou, ktorá problém zistí až pri závierke,“ dodáva odborníčka z Valida.sk s tým, že tieto chyby nie sú osudové, všetky sú riešiteľné a prvé výsledky sa často dostavia už v priebehu niekoľkých týždňov.
