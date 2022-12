Analytička: Na vianočnom stole bude drahší aj šalát či kapustnica

Bratislava 11. decembra (TASR) - Počas tohtoročných vianočných sviatkov budú mať Slováci drahší aj tradičný zemiakový šalát, kapustnicu či vianočné koláče. Uviedla to Jana Glasová, analytička 365.bank.



"Tento rok si priplatíme aj za tradičný zemiakový šalát. Cena zemiakov medziročne vzrástla o 37 % a vajíčka sú drahšie o 42 %. Majonéza a sterilizované uhorky a hrášok vychádzajú o 20 až 26 % viac ako pred minuloročnými sviatkami," spresnila.



"Ceny kaprov síce zo štatistík nepoznáme, ale drahšie ako pred rokom nás vychádza aj rybacie filé a mrazené ryby, a to o 15 %," poznamenala.



Podľa jej informácií budú Slováci tento rok na vianočný stôl drahšie pripravovať aj kapustnicu. "Zvýšila sa totiž cena klobásy o 27 %, bravčového mäsa o minimálne 25 % a aj kvasenej kapusty o 18 %," doplnila.



"Tieto Vianoce nás vyjdú drahšie aj koláče na štedrovečernom stole. Rastlinný olej aj kryštálový cukor vychádza drahšie o asi 70 %, pšeničná múka a margarín o 60 %. Za práškový cukor si priplatíme takmer 50 % a o viac než 40 % drahšie sú vajcia, maslo aj mlieko. Približne 30-percentný cenový rast zaznamenali kypriaci prášok do pečiva, kvasnice aj lístkové cesto. O 12 až 20 % sa zvýšili aj ceny džemu a medu," dodala Glasová.