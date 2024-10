Analytička: Nezamestnanosť je trištvrte roka na úrovni 5 %

Bratislava 21. októbra (TASR) - Disponibilná miera nezamestnanosti zostáva už trištvrte roka na piatich percentách, nedostatok zamestnancov je na západe Slovenska. Počet voľných pracovných miest sa približuje predkrízovému maximu. Slovensko dosiahlo aj nový rekord v zamestnávaní cudzincov, aktuálne vo firmách pracuje vyše 111.000 zahraničných pracovníkov. V pondelok to uviedla analytička Inštitútu finančnej politiky (IFP) Monika Pécsyová.



"Disponibilná miera nezamestnanosti na Slovensku v septembri stagnovala na piatich percentách. Príčinou poklesu disponibilných uchádzačov o prácu bol predovšetkým vyšší odtok do neaktivity, pravdepodobne pre odchody do predčasných dôchodkov. Celkovo však miera nezamestnanosti zostáva nezmenená už ôsmy mesiac za sebou," spresnila Pécsyová.



Doplnila, že najnižšiu úroveň nezamestnaných ľudí pod 2,5 % majú mestá Trenčín a Piešťany. Okresy ako Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava a Kežmarok majú však takmer dvojnásobnú mieru nezamestnanosti oproti priemeru Slovenska. Znižovaniu nezamestnanosti bráni podľa nej aj pretrvávajúci kvalifikačný a regionálny nesúlad na trhu práce.



Analytička priblížila, že na trhu práce je nedostatok zamestnancov. Aktuálne podľa nej počet záujemcov o prácu prevyšuje počet voľných pracovných miest len o tretinu, regionálne rozdiely sú však výraznejšie. Najviac zamestnancov chýba v okresoch Bratislava a Malacky, kde na jedného nezamestnaného pripadajú takmer štyri ponuky práce. Naopak, v okresoch Gelnica, Sabinov a Stropkov je na jednu pracovnú ponuku vyše 50 uchádzačov o zamestnanie.



Na druhej strane sa však prepúšťa najmenej za posledné roky. "Približne tretina nezamestnaných odchádza z práce z iniciatívy zamestnávateľa. Nedobrovoľné odchody z práce zahŕňajú výpovede pre nadbytočnosť alebo z iných dôvodov a ukončenie činnosti zamestnávateľa. Ostatné dôvody zahŕňajú odchod do dôchodku, chorobu alebo rodinné, osobné a iné dôvody. Najčastejším dôvodom straty zamestnania je prepustenie pre nadbytočnosť a aktuálne je na najnižšej hodnote za 30 rokov," dodala Pécsyová.