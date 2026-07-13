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Analytička: Pri strate práce môže pomôcť aj komerčné poistenie
Priblížila, že poisťovne pri vstupe do poistenia sledujú, kto môže byť poistený.
Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - Ak človek príde o prácu, štát mu môže pomôcť dávkou v nezamestnanosti. Tá má však svoje limity. Pri strate práce môže pomôcť aj komerčné poistenie. Uviedla to Erika Šabíková, poistná analytička Swiss Life Select.
„Podľa údajov Sociálnej poisťovne (SP) sa síce maximálna dávka od 1. júla 2026 zvýšila pri 31-dňovom mesiaci takmer o 98 eur, stále však nemusí pokryť bežný príjem ani všetky mesačné výdavky domácnosti,“ upozornila Šabíková.
Zároveň sa pri nových nárokoch od 1. januára 2026 zmenil spôsob jej vyplácania. Kým predtým bola dávka v nezamestnanosti počas celého šesťmesačného obdobia vo výške 50 % denného vymeriavacieho základu, po novom sa postupne znižuje. Podľa údajov SP je prvé tri mesiace vo výške 50 %, štvrtý mesiac 40 %, piaty mesiac 30 % a šiesty mesiac 20 % denného vymeriavacieho základu. Po šiestich mesiacoch sa podporné obdobie končí.
„Pre človeka s úverom to znamená jednoduchú vec. Príjem môže klesnúť veľmi rýchlo, ale splátky pokračujú ďalej. Hypotéka, spotrebný úver, lízing, energie či bežné výdavky domácnosti sa nezastavia len preto, že človek prišiel o prácu,“ upozornila analytička.
Preto je podľa nej dobré myslieť na riziko straty zamestnania už vtedy, keď je príjem stabilný. Základom by mala byť finančná rezerva, ideálne aspoň na niekoľko mesiacov bežných výdavkov. „Ďalšou z možností je komerčné pripoistenie v prípade straty zamestnania,“ zdôraznila Šabíková.
Spresnila, že pripoistenie pre prípad straty zamestnania si človek vie dojednať v komerčnej poisťovni. Pomôcť môže vtedy, ak poistený nečakane príde o prácu a zároveň je určitý čas evidovaný na úrade práce. Komerčná poisťovňa v takom prípade vypláca mesačnú dávku podľa dohodnutých podmienok, zvyčajne najviac počas 12 mesiacov.
Upozornila, že uvedené poistenie sa však nevzťahuje na každú stratu práce. Spravidla nepomôže vtedy, ak sa človeku v práci prestane páčiť a výpoveď dá sám. Kryté bývajú najmä situácie, keď pracovný pomer skončí zo strany zamestnávateľa. Napríklad, ak sa firma ruší alebo presúva, ak firma znižuje počet zamestnancov či ak zamestnanec zo zdravotných dôvodov už nemôže svoju prácu vykonávať.
Priblížila, že poisťovne pri vstupe do poistenia sledujú, kto môže byť poistený. Často sa vyžaduje, aby bol človek zamestnaný aspoň 12 mesiacov a mal pracovný pomer na dobu neurčitú. Pripoistenie nemusí byť dostupné pre podnikateľov, osoby pôsobiace vo vlastnej firme alebo pre ľudí na materskej či rodičovskej dovolenke.
Šabíková dodala, že poisťovňa sa zvyčajne pozerá na vymeriavací základ potvrdený zamestnávateľom. Podľa jeho výšky a podľa poistných podmienok sa určí maximálna mesačná dávka, ktorú môže poisťovňa vyplatiť.
„Podľa údajov Sociálnej poisťovne (SP) sa síce maximálna dávka od 1. júla 2026 zvýšila pri 31-dňovom mesiaci takmer o 98 eur, stále však nemusí pokryť bežný príjem ani všetky mesačné výdavky domácnosti,“ upozornila Šabíková.
Zároveň sa pri nových nárokoch od 1. januára 2026 zmenil spôsob jej vyplácania. Kým predtým bola dávka v nezamestnanosti počas celého šesťmesačného obdobia vo výške 50 % denného vymeriavacieho základu, po novom sa postupne znižuje. Podľa údajov SP je prvé tri mesiace vo výške 50 %, štvrtý mesiac 40 %, piaty mesiac 30 % a šiesty mesiac 20 % denného vymeriavacieho základu. Po šiestich mesiacoch sa podporné obdobie končí.
„Pre človeka s úverom to znamená jednoduchú vec. Príjem môže klesnúť veľmi rýchlo, ale splátky pokračujú ďalej. Hypotéka, spotrebný úver, lízing, energie či bežné výdavky domácnosti sa nezastavia len preto, že človek prišiel o prácu,“ upozornila analytička.
Preto je podľa nej dobré myslieť na riziko straty zamestnania už vtedy, keď je príjem stabilný. Základom by mala byť finančná rezerva, ideálne aspoň na niekoľko mesiacov bežných výdavkov. „Ďalšou z možností je komerčné pripoistenie v prípade straty zamestnania,“ zdôraznila Šabíková.
Spresnila, že pripoistenie pre prípad straty zamestnania si človek vie dojednať v komerčnej poisťovni. Pomôcť môže vtedy, ak poistený nečakane príde o prácu a zároveň je určitý čas evidovaný na úrade práce. Komerčná poisťovňa v takom prípade vypláca mesačnú dávku podľa dohodnutých podmienok, zvyčajne najviac počas 12 mesiacov.
Upozornila, že uvedené poistenie sa však nevzťahuje na každú stratu práce. Spravidla nepomôže vtedy, ak sa človeku v práci prestane páčiť a výpoveď dá sám. Kryté bývajú najmä situácie, keď pracovný pomer skončí zo strany zamestnávateľa. Napríklad, ak sa firma ruší alebo presúva, ak firma znižuje počet zamestnancov či ak zamestnanec zo zdravotných dôvodov už nemôže svoju prácu vykonávať.
Priblížila, že poisťovne pri vstupe do poistenia sledujú, kto môže byť poistený. Často sa vyžaduje, aby bol človek zamestnaný aspoň 12 mesiacov a mal pracovný pomer na dobu neurčitú. Pripoistenie nemusí byť dostupné pre podnikateľov, osoby pôsobiace vo vlastnej firme alebo pre ľudí na materskej či rodičovskej dovolenke.
Šabíková dodala, že poisťovňa sa zvyčajne pozerá na vymeriavací základ potvrdený zamestnávateľom. Podľa jeho výšky a podľa poistných podmienok sa určí maximálna mesačná dávka, ktorú môže poisťovňa vyplatiť.