Analytička: Realitné fondy vzrástli na nové maximum 2,9 mld. eur

Bratislava 22. júla (TAR) - Realitné fondy na Slovensku si v prvom kvartáli tohto roka pripísali nové maximum. Objem ich aktív medziročne vzrástol o 12,3 % a prvýkrát prekonal hranicu 2,9 miliardy eur. Na základe aktuálnych údajov Národnej banky Slovenska (NBS) o vývoji podielových fondov na to poukázala analytička Wood & Company Eva Sadovská.



Celková hodnota aktív podielových fondov v SR predstavovala ku koncu marca 11,37 miliardy eur. Medziročne sa ich objem zvýšil o 11,2 %, a to vďaka nárastu akciových, realitných a dlhopisových fondov. Oproti predchádzajúcemu kvartálu prišlo k nárastu o 0,5 %, pod ktorý sa podpísali dlhopisové a realitné fondy.



„Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov mali k 31. marcu 2025 naďalej zmiešané fondy s podielom 32,8 %. Znižovanie ich podielu je však neprehliadnuteľné, v závere roka 2021 išlo o podiel 50 %,“ pripomenula Sadovská.



Naopak, podiel realitných a akciových fondov sa v uplynulých rokoch zvýšil a v obidvoch prípadoch aktuálne dosahuje približne štvrtinu. Pri realitných fondoch ide o 25,7 % a v prípade akciových fondov 25,2 %. Dlhopisové fondy sú na celkových aktívach zastúpené podielom 15,8 %, ostatné fondy vykázali 0,5 %.



Podľa aktuálnych údajov NBS bola k 31. marcu tohto roka hodnota aktív realitných fondov 2,919 miliardy eur. „Ide tak zároveň o historicky najvyššiu hodnotu objemu ich aktív. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2024 prišlo k nárastu o 12,3 %. Oproti koncu predchádzajúceho kvartálu bol zaznamenaný nárast o 2,7 %,“ vyčíslila analytička.



Poukázala aj na vývoj v Českej republike, kde vyhľadáva príležitosti aj mnoho investorov zo Slovenska. V susednej krajine boli aktíva realitných fondov ku koncu marca na úrovni 13,659 miliardy eur a ich podiel na celkových aktívach predstavoval 18,6 %. Medziročne aj oproti predchádzajúcemu kvartálu došlo k ich výraznému nárastu, a to o 36,3 % a 13,9 %, vyplynulo z aktuálnych údajov Českej národnej banky (ČNB).