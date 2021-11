Analytička: V decembri očakávame zhoršenie nálady v našej ekonomike

Bratislava 29. novembra (TASR) - Sentiment v priemysle je ovplyvňovaný hlavne materiálovou krízou, ktorá sužuje globálnu ekonomiku. Tá sa prejavuje nedostatkom čipov, ktorý spôsobuje odstávky výroby hlavne v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Uviedla to analytička 365.bank Jana Glasová v komentári k novembrovému ekonomickému sentimentu.



"Predpokladáme, že chýbajúce čipy budú trápiť firmy ešte po zvyšok tohto roka a aj v prvom kvartáli budúceho roka. Následne by sa situácia mohla začať postupne zlepšovať," priblížila.



Ďalším veľkým problémom pre priemysel je podľa nej nedostatok plastov a plastového granulátu, ktorý sa využíva vo väčšine odvetví vrátane automobiliek, elektrotechnického priemyslu či stavebníctva. Trh hlási aj problémy s nedostatkom ocele, hliníka, plechov, kovov, dreva, skla, papiera a aj stavebných materiálov. "A okrem materiálovej krízy je ekonomický sentiment negatívne ovplyvňovaný treťou vlnou pandémie a aktuálnymi opatreniami," poznamenala.



"Očakávame, že v decembri sa nálada v našej ekonomike zhorší, a to vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu a lockdown. Zasiahne to hlavne sektor služieb a obchodu, ktorých prevádzka je výrazne obmedzená. Vývoj ekonomického sentimentu v ďalších mesiacoch bude závisieť hlavne od toho, ako dlho protipandemické opatrenia potrvajú. A ďalším dôležitým faktorom je surovinová kríza, ktorá bude ovplyvňovať hlavne ekonomickú náladu medzi priemyselníkmi," podčiarkla.



Dodala, že ekonomická nálada na Slovensku sa od leta vyvíja takpovediac "ako na hojdačke", jeden mesiac sa mierne zlepší, následne sa zhorší. Podľa najaktuálnejších údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR za november sa ekonomická nálada opäť mierne zlepšila. Indikátor ekonomického sentimentu totiž vzrástol o 2,8 bodu na hodnotu 99,8 bodu.