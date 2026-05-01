Analytička: Staršie zmluvy poistenia môžu mať nedostatočné krytie
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Staršie zmluvy životného poistenia nemusia domácnosti dostatočne ochrániť pri nečakanom výpadku príjmu. Kumulatívna inflácia posledných rokov totiž zmluvy bez automatickej indexácie zásadne znehodnotila, upozorňuje poistná analytička spoločnosti Simplea Tünde Ďuričeková.
„Ak napríklad priemernej štvorčlennej rodine s dvomi deťmi postačovalo pred tromi rokmi na pokrytie základných mesačných nákladov, akými sú bývanie, strava, energie, doprava, 1500 eur. V dôsledku nárastu cien dnes potrebuje rovnaká rodina na udržanie štandardu takmer 2000 eur,“ priblížila Ďuričeková. V praxi to znamená, že poistné plnenie, ktoré malo v minulosti nahradiť výpadok príjmu napríklad na dva roky - teda 24 mesiacov -, v súčasnosti reálne vystačí na 18 mesiacov.
Analytička tiež upozorňuje, že z hľadiska ohrozenia rodinných financií je najväčším rizikom invalidita, ktorá podľa štatistík postihuje ľudí v produktívnom veku oveľa častejšie než smrť. Podľa údajov Sociálnej poisťovne je na Slovensku viac ako 220.000 poberateľov invalidných dôchodkov, pričom až 86 % prípadov je spôsobených chorobou, nie úrazom.
Práve pripoistenia úrazov bývajú podľa analytičky nadhodnotené. „Zatiaľ čo jednorazové bolestné za úraz rozpočet nezachráni, dlhodobý výpadok príjmu pri invalidite je likvidačný. Staršie zmluvy často nadhodnocujú úrazy, no kritické choroby a následná invalidita sú kryté sumami, ktoré nepokryjú ani ročné náklady rodiny,“ vysvetľuje Ďuričeková. Priemerný invalidný dôchodok sa totiž pohybuje na úrovni, pri ktorej rodina bez adekvátneho pripoistenia okamžite prepadá do pásma chudoby. Okrem toho, invalidita neznamená len zníženie príjmu, ale aj vyššie výdavky za úpravy v domácnosti, za lieky alebo zdravotnícke pomôcky. Pri trvalých následkoch úrazu zas staršie zmluvy často nevyužívajú systém progresie, ktorý pri vážnych stavoch násobí vyplatenú sumu.
Odborníčka odporúča pozrieť sa aj na podmienky poistenia. Zmluvy spred 10 či 15 rokov podľa nej často obsahujú reštriktívne výluky na diagnózy, ktoré sú v súčasnosti najčastejšími príčinami dlhodobej PN. Upozorňuje tiež, že aktuálne sú druhým najčastejším dôvodom priznania invalidity u žien duševné poruchy, ktoré niektoré poistky nekryjú.
Medzi časté chyby v zmluvách patria podľa analytičky neaktuálne oprávnené osoby, napríklad expartneri alebo nežijúci príbuzní alebo neaktualizované povolanie. Ak totiž administratívny pracovník prejde na manuálnu či rizikovejšiu pozíciu a zmluvu neaktualizuje, poisťovňa môže v prípade poistnej udalosti plnenie krátiť alebo úplne zamietnuť. Analytička preto odporúča radiť sa s finančným konzultantom, ktorý môže klientovi poskytovať pravidelný servis.
