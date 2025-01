Analytička: Trend vývoja produktov poisťovní by mal pokračovať

Bratislava 16. januára (TASR) - Trh životného poistenia bol v minulom roku dynamický, vyznačoval sa najmä dôrazom na technologické inovácie, personalizáciu produktov a rastúci záujem o ochranu života a zdravia. Trend vývoja produktov a inovácií zo strany poisťovní by mal pritom pokračovať aj v roku 2025. Predpokladá to poistná analytička finančnej skupiny Simplea Tünde Ďuričeková.



"Rýchly rozvoj technológií vrátane online platforiem a aplikácií uľahčili prístup k informáciám a k porovnaniu produktov, čo zvýšilo konkurenciu medzi poisťovňami. Klienti často vyhľadávali flexibilné produkty s rôznymi pridanými službami," zhodnotila vývoj v minulom roku odborníčka.



Jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich segment neživotného poistenia bol vlani podľa nej nárast nákladov na likvidáciu poistných udalostí, čo sa premietlo do vyšších poistných sadzieb. Nárast cien viedol klientov k väčšej obozretnosti pri výbere produktov a hľadaniu čo najvýhodnejších riešení.



"Podobne ako v prípade životného poistenia, zákaznícku skúsenosť výrazne zlepšila digitalizácia a optimalizácia procesov. Personalizované ponuky a digitalizované služby sa stali štandardom na trhu. Ďalším významným faktorom boli legislatívne zmeny, ktoré ovplyvnili poistné podmienky," priblížila Ďuričeková.



Upozornila, že slovenské domácnosti začiatkom nového roka ovplyvnia opatrenia z konsolidačného balíčka, vrátane zvýšených daní. Tie podľa analytičky nepochybne premietnu do cien aj poisťovne, zároveň by mali pokračovať aj v digitalizácii svojich procesov.



"Automatizácia poistenia, umelá inteligencia budú stále dôležitejšími nástrojmi na zlepšenie efektivity a zákazníckej skúsenosti. S rastúcim množstvom dát, ktoré poisťovne získavajú, budú schopné ponúkať personalizovanejšie produkty a ceny, ktoré sa prispôsobia individuálnym potrebám klientov. Podľa trendov v spoločnosti zároveň očakávam zvýšený dopyt po produktoch podporujúcich udržateľnosť a ochranu pred digitálnymi rizikami," doplnila Ďuričeková.