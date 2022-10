Analytička: Tržby maloobchodu v auguste okresávala vysoká inflácia

Bratislava 6. októbra (TASR) - Tržby maloobchodu v auguste 2022 okresávala vysoká inflácia. Uviedla to analytička 365.bank Jana Glasová v komentári k údajom, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Brzdiaci efekt podľa nej na rast tržieb mala v auguste vysoká inflácia, ktorá okresáva reálne príjmy a znižuje spotrebu. "K najvýraznejšiemu prepadu došlo v stánkoch a na trhoch a v e-shopoch (zhodne o 12,5 %) a v predajniach s ostatným tovarom pre domácnosť (nábytok, elektronika, hobby markety), kde tržby klesli o asi 11 %. Nižšie ako pred rokom boli aj tržby v obchodoch s tovarom pre kultúru a rekreáciu (športové potreby, hračky, knihy), ktorých tržby klesli o takmer 9 %. Miernejšie sa znížili ešte aj tržby na čerpacích staniciach, a to o 3,6 %," priblížila.



Upozornila, že na druhej strane medziročne viac sa v auguste podarilo zarobiť štyrom oblastiam maloobchodu. V špecializovaných predajniach potravín, nápojov a tabaku vzrástli v auguste tržby najvýraznejšie, až o asi 11 %. S rastom tržieb o necelých 5 % nasledovali predajne počítačov a IT zariadení. Tretí najrýchlejší rast tržieb, ale len na úrovni 4,5 %, zaznamenala podielovo významná oblasť maloobchodu – špecializované predajne s ostatným tovarom, teda s oblečením, obuvou, drogériou a podobne. Zoznam rastových oblastí uzatvárajú supermarkety a hypermarkety, ktorých tržby v auguste vzrástli o viac ako 4 %.



"Očakávame, že aj v nasledujúcich mesiacoch budú tržby našich obchodníkov klesať. Predpokladáme totiž, že domácnosti budú naďalej zmierňovať svoju spotrebu a k nákupom budú pristupovať opatrene. Bude to mať na svedomí vysoká inflácia, ktorá bude počas tohto aj budúceho roka ukrajovať nemalú časť z našich príjmov. Výraznému cenovému rastu čelia základné tovary, ako sú potraviny, energie či benzín. Našinci teda budú väčšiu časť zo svojho rodinného rozpočtu vynakladať práve na tieto položky a, naopak, sa budú zrejme snažiť niečo ušetriť na ostatných výdavkoch," dodala analytička 365.bank.



ŠÚ SR vo štvrtok informoval, že tržby v maloobchode v auguste 2022 medziročne klesli o 0,3 %, čím sa prerušilo až 17-mesačné obdobie ich nepretržitého rastu. Medzimesačne poklesol maloobchod o 0,6 %.