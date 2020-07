Analytik: Ak neprepukne druhá vlna, ceny nehnuteľností porastú

Bratislava 25. júla (TASR) – Pozitívny vývoj cien nehnuteľností v druhom kvartáli 2020 naznačil, že ak na Slovensku na jeseň neprepukne druhá vlna pandémie nového koronavírusu, ceny na realitnom trhu do konca roka zostanú v rastovej fáze. Pre TASR to uviedol analytik Realitnej únie (RÚ) SR Vladimír Kubrický. Ako vyčíslil, ceny slovenských bytov sa zvýšili v druhom kvartáli v porovnaní s prvým o 1,6 %, pričom od začiatku roka poskočili o 4,1 %. Priemerná jednotková cena bytu sa v júni vyšplhala na 1936 eur za štvorcový meter.



Podľa analytika však nie je jasné, čo bude ďalej. „V roku 2021 sa do cien nehnuteľností môžu premietnuť nepriaznivé ekonomické dôsledky jarných karanténnych opatrení v podobe poklesu zamestnanosti a príjmov obyvateľstva,“ dodal Kubrický.



Potenciálna druhá vlna by podľa Kubrického aj tak pravdepodobne nebola sprevádzaná takými prísnymi plošnými karanténnymi opatreniami ako na jar. „Do konca októbra preto neočakávame výrazné zníženie aktivít na realitnom trhu. Počet obchodov však zrejme viditeľne klesne počas zimy,“ poznamenal Kubrický s tým, že už bežná chrípková epidémia môže odstaviť nákupy a predaje nehnuteľností na vedľajšiu koľaj. „Nižší počet obchodov však nemusí mať vplyv na ceny,“ zdôraznil analytik.



Analytik je zároveň aj presvedčený, že vplyvom jarnej pandémie došlo k zefektívneniu realitných procesov. „Makléri sa museli naučiť robiť obchody aj v režime, kde je fyzický kontakt s klientom obmedzený. Vďaka tomu sú dnes na druhú vlnu pandémie dobre pripravení,“ tlmočil Kubrický. Ako však poukázal, druhou stranou mince je fakt, že záujemcovia nemajú chuť kupovať byt alebo dom len na základe virtuálnej obhliadky. „Okrem toho, v ťažkých a neistých časoch pandémie ľudia nie sú dobre pripravení na dôležité životné rozhodnutia, ku ktorým zmena bývania bezpochyby patrí,“ uzavrel Kubrický.