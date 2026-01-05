< sekcia Ekonomika
Analytik: Akcia USA vo Venezuele mala vplyv aj na finančné trhy
Autor TASR
Bratislava 5. januára (TASR) - Americký útok vo Venezuele pomohol zbrojárom, nahor poslal aj zlato a striebro. Uviedol to v komentári analytik online investičnej platformy Portu Marek Malina. Spresnil, že americká operácia vo Venezuele opäť zvýšila geopolitické riziká, čo sa prenieslo aj na finančné trhy. Cena zlata vzrástla o 3 % na nové maximum a cena striebra až o 6,5 %, čím tiež atakuje rekordy.
Výrazne podľa analytika posilňovali aj akcie zbrojárskych spoločností, keďže investori budú očakávať ďalšie zvyšovanie obranných rozpočtov v čase stupňujúceho sa napätia. Index STOXX Europe Targeted Defence si pripisuje 4,6 %, ešte viac rastú niektoré konkrétne zbrojárske akcie, napríklad Hensoldt až o 7,7 %, Rheinmetall o 6,4 %, Kongsberg o 6 % a Leonardo o 5,8 %.
V Ázii podľa neho o 9 % rástli akcie IHI Corp, o 8,4 % Mitsubishi Heavy Industries a o 7,9 % Kawasaki Heavy Industries. Operácia inak investorov veľmi nevyrušila. Eurozónový Euro Stoxx 50 vzrástol o 1 % a japonský Nikkei 225 až o 3 %. Pred začatím obchodovania sú vyššie aj americké indexy.
Poznamenal, že útok nespôsobil ani chaos na ropnom trhu, a to i napriek tomu, že Venezuela má najväčšie zásoby ropy na svete. Zakladajúci člen kartelu OPEC ich má preukázateľne na úrovni 303 miliárd barelov, čo predstavuje celosvetovo až 17 %. No severomorská ropa Brent i surová ropa WTI v pondelok „odpisujú“ viac ako 1 %, za posledný týždeň zlacnili o 2,5 % a za mesiac o 4 %. Venezuela síce má najväčšie zásoby ropy, ale za súčasného režimu jej produkcia pre sankcie a zastaranú technológiu dlhodobo prudko klesá a dosahuje menej ako milión barelov denne, čo je menej ako 1 % svetovej ťažby.
Analytik dodal, že Venezuela vyváža len približne polovicu svojej produkcie, teda asi 500.000 barelov. Na globálny obchod s ropou by tak mal venezuelský výpadok exportu len minimálny dosah obzvlášť v čase, keď je trh preplnený pre rastúcu ťažbu kartelu OPEC+ a USA.
