< sekcia Ekonomika
Analytik: Akciové trhy strácajú dych, rastie nervozita a obavy z AI
Za posledným poklesom, poznamenal odborník, stojí kombinácia viacerých faktorov, ktoré spoločne vytvorili tlak na akcie.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Akciové trhy v posledných dňoch zaznamenávajú mierne vytriezvenie z rastového trendu, ktorý sa začal na konci marca. Index S&P 500 klesol približne o 4,5 % zo svojich maxím. Nejde ani o korekciu, ktorá by nastala až pri poklese o 10 %. Medzi investormi sa rýchlo rozšírila otázka, či sa začína dlhoočakávané prasknutie „AI bubliny“, alebo ide len o bežný výkyv v rámci inak silného trendu. Uviedol to v komentári k vývoju na akciových trhoch hlavný ekonomický analytik finančného domu Uniqa Václav Franče.
„Napriek aktuálnemu poklesu sa zdá pravdepodobné, že ide skôr o krátkodobé oslabenie než o začiatok štrukturálneho medvedieho trhu. Fundamenty - najmä rast ziskov - zostávajú relatívne silné a investori zatiaľ nevidia jasný signál pre hlbší pokles. Aktuálne nastavené momentum môže americké akcie opäť posúvať vyššie,“ zhodnotil analytik.
Nedávny pokles akcií nasleduje po období mimoriadne silného rastu, ktorý ťahali najmä technologické tituly napojené na umelú inteligenciu. „Práve tieto spoločnosti - od výrobcov čipov až po technologické firmy - boli hlavným motorom rastu, no zároveň aj zdrojom narastajúcej nervozity,“ uviedol Franče.
Za posledným poklesom, poznamenal odborník, stojí kombinácia viacerých faktorov, ktoré spoločne vytvorili tlak na akcie.
Dáta z trhu práce v USA ukázali vyšší rast zamestnanosti, než sa očakávalo. „Americká ekonomika v máji vytvorila 172.000 nových pracovných miest, čo je takmer o 100.000 viac, než predpokladali analytici. To viedlo k rastu výnosov štátnych dlhopisov. Paradoxne ide o negatívny signál pre akcie,“ priblížil Franče. Silná ekonomika zvyšuje pravdepodobnosť, že Fed ponechá úrokové sadzby na vyšších úrovniach alebo ich opäť zvýši v reakcii na infláciu.
Májová inflácia v USA dosiahla 4,2 %, najmä v dôsledku vysokých cien energií, čo je najviac za posledné tri roky. Tento vývoj podľa analytika znovu oživil diskusiu o scenári „higher for longer“, teda o dlhšie trvajúcich vyšších úrokových sadzbách aj o vyššej diskontnej sadzbe pri oceňovaní akcií.
„Napätie v oblasti Hormuzského prielivu, ktorým prechádza približne pätina globálnych dodávok ropy, naďalej drží ceny energií na zvýšených úrovniach. Očakávania vysokých cien ropy sa premietajú do inflačných tlakov a následne do obáv z prísnejšej menovej politiky. Hoci sa objavujú náznaky diplomatického zlepšenia, situácia zostáva krehká,“ ozrejmil Franče.
Veľké technologické firmy výrazne zvyšujú investície do dátových centier a AI infraštruktúry. Tieto výdavky síce podporujú dlhodobý rast, no zároveň vyvolávajú otázky o udržateľnosti, najmä ak sú financované dlhom alebo vedú k zriedeniu podielov akcionárov.
„Ani silné výsledky už automaticky nestačia. Typickým príkladom je Broadcom - spoločnosť vykázala rekordný rast tržieb aj ziskov, ťahaný segmentom AI,“ dodal hlavný ekonomický analytik Uniqa. Napriek tomu jej akcie klesli o dvojciferné percentá pre relatívne slabý výhľad. Trh tým vysiela jasný signál - očakávania sú extrémne vysoké a priestor na pozitívne prekvapenia sa zužuje.
„Napriek aktuálnemu poklesu sa zdá pravdepodobné, že ide skôr o krátkodobé oslabenie než o začiatok štrukturálneho medvedieho trhu. Fundamenty - najmä rast ziskov - zostávajú relatívne silné a investori zatiaľ nevidia jasný signál pre hlbší pokles. Aktuálne nastavené momentum môže americké akcie opäť posúvať vyššie,“ zhodnotil analytik.
Nedávny pokles akcií nasleduje po období mimoriadne silného rastu, ktorý ťahali najmä technologické tituly napojené na umelú inteligenciu. „Práve tieto spoločnosti - od výrobcov čipov až po technologické firmy - boli hlavným motorom rastu, no zároveň aj zdrojom narastajúcej nervozity,“ uviedol Franče.
Za posledným poklesom, poznamenal odborník, stojí kombinácia viacerých faktorov, ktoré spoločne vytvorili tlak na akcie.
Dáta z trhu práce v USA ukázali vyšší rast zamestnanosti, než sa očakávalo. „Americká ekonomika v máji vytvorila 172.000 nových pracovných miest, čo je takmer o 100.000 viac, než predpokladali analytici. To viedlo k rastu výnosov štátnych dlhopisov. Paradoxne ide o negatívny signál pre akcie,“ priblížil Franče. Silná ekonomika zvyšuje pravdepodobnosť, že Fed ponechá úrokové sadzby na vyšších úrovniach alebo ich opäť zvýši v reakcii na infláciu.
Májová inflácia v USA dosiahla 4,2 %, najmä v dôsledku vysokých cien energií, čo je najviac za posledné tri roky. Tento vývoj podľa analytika znovu oživil diskusiu o scenári „higher for longer“, teda o dlhšie trvajúcich vyšších úrokových sadzbách aj o vyššej diskontnej sadzbe pri oceňovaní akcií.
„Napätie v oblasti Hormuzského prielivu, ktorým prechádza približne pätina globálnych dodávok ropy, naďalej drží ceny energií na zvýšených úrovniach. Očakávania vysokých cien ropy sa premietajú do inflačných tlakov a následne do obáv z prísnejšej menovej politiky. Hoci sa objavujú náznaky diplomatického zlepšenia, situácia zostáva krehká,“ ozrejmil Franče.
Veľké technologické firmy výrazne zvyšujú investície do dátových centier a AI infraštruktúry. Tieto výdavky síce podporujú dlhodobý rast, no zároveň vyvolávajú otázky o udržateľnosti, najmä ak sú financované dlhom alebo vedú k zriedeniu podielov akcionárov.
„Ani silné výsledky už automaticky nestačia. Typickým príkladom je Broadcom - spoločnosť vykázala rekordný rast tržieb aj ziskov, ťahaný segmentom AI,“ dodal hlavný ekonomický analytik Uniqa. Napriek tomu jej akcie klesli o dvojciferné percentá pre relatívne slabý výhľad. Trh tým vysiela jasný signál - očakávania sú extrémne vysoké a priestor na pozitívne prekvapenia sa zužuje.