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Analytik: Akciové trhy už neodmeňujú všetko, čo má v názve AI
Peniaze prúdia predovšetkým do súvisiacej infraštruktúry, teda čipov, pamätí, úložísk, energetiky a prenosových sústav.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Svetové akciové indexy vstúpili do druhej polovice roka v blízkosti historických maxím. Ich hlavným motorom zostáva umelá inteligencia (AI), trh však už dávno neodmeňuje všetko, čo má v názve AI. Peniaze prúdia predovšetkým do súvisiacej infraštruktúry, teda čipov, pamätí, úložísk, energetiky a prenosových sústav, zatiaľ čo veľké technologické spoločnosti prvýkrát výraznejšie zaostávajú. Investori už totiž nie sú ochotní platiť prémiu za ich kapitálovo náročné investície do dátových centier. V aktuálnom komentári na to poukázal analytik investičnej platformy Portu Marek Pokorný.
„Trhom pomáha fakt, že makroekonomické prostredie sa oproti jari výrazne upokojilo. Konflikt na Blízkom východe sa po aprílovom prímerí presunul do fázy mierových rokovaní a ceny ropy sa vrátili na predvojnové úrovne, čo zmiernilo obavy z inflácie,“ zhodnotil odborník. Cenový šok vyvolaný vojnou tak podľa neho pravdepodobne vrcholí. Predbežná júnová inflácia v eurozóne spomalila na 2,8 % a trhy očakávajú, že Európska centrálna banka (ECB) tento rok pristúpi už len maximálne k jednému zvýšeniu úrokových sadzieb.
Analytik zároveň upozornil, že v USA je situácia paradoxne opačná. „Trh tento rok po prvýkrát začal vážne zvažovať, že Federálny rezervný systém môže byť pre pretrvávajúcu infláciu nútený sadzby ešte zvýšiť, čo predstavuje jedno z hlavných rizík pre súčasný rast akciového trhu,“ varoval Pokorný.
Aktuálne však americké akciové indexy zostávajú v blízkosti rekordných úrovní. Technologický Nasdaq 100 je od začiatku roka vyššie o 17,9 %, širší index S&P 500 o 9,6 % a Dow Jones sa drží na rekordnej úrovni približne 52.300 bodov. „Americké indexy naďalej ťažia z vysokého zastúpenia technologických spoločností a z investícií do AI infraštruktúry, ktoré sa premietajú nielen do ziskov firiem, ale aj do rastu celej ekonomiky. Zatiaľ čo výrobcovia hardvéru pre dátové centrá zažívajú prudký rast, samotným hyperscalerom, najmä Meta a Microsoft, sa darí menej pre vysoké očakávané kapitálové výdavky,“ priblížil analytik.
Európske trhy podľa neho zaznamenali silnejší druhý štvrťrok, ako sa očakávalo. Index STOXX Europe 600 je tento rok vyššie približne o 7 % a za druhý kvartál pridal okolo 9 %, čo predstavuje najsilnejší štvrťrok od októbra 2020. Index Euro Stoxx 50 zase vzrástol približne o 7 % a koncom júna uzavrel na rekordných 6300 bodoch. Pokorný však upozornil, že rozdiely medzi jednotlivými európskymi trhmi sú značné. Britský FTSE 100 vedie so ziskom 7 %, francúzsky CAC 40 sa zvýšil o 5 %, zatiaľ čo nemecký DAX zaostáva s rastom iba 2 %.
Darilo sa výrobcom čipov, rástol aj priemysel a energetické spoločnosti napojené na AI infraštruktúru a banky. „Kľúčovou oporou bol obrat v očakávaniach vývoja úrokových sadzieb - po júnovom spomalení inflácie investori prestali počítať s ďalším zvyšovaním sadzieb ECB, čo podporilo rast európskych akcií na nové rekordy,“ vysvetlil analytik.
Jednoznačnými víťazmi tohto roka však podľa neho zostávajú ázijské trhy, a to predovšetkým zásluhou ekonomík orientovaných na polovodiče. Japonský index Nikkei 225 od začiatku roka vzrástol približne o 32 % a koncom júna po prvýkrát prekonal hranicu 70.000 bodov, čím sa dostal na najvyššiu úroveň od roku 1989. Najvýkonnejším veľkým akciovým trhom sveta zostáva juhokórejský KOSPI, ktorý tento rok vzrástol o 77 %, pričom jeho hlavnými ťahúňmi sú výrobcovia pamäťových čipov. Taiwanský index TAIEX je tento rok vyššie približne o 59 % a motorom jeho rastu je rovnako polovodičový sektor.
Naopak, Čína a India patria tento rok medzi zaostávajúce trhy, konštatoval Pokorný. Čínsky index CSI 300 je v zisku približne 2 %, Hang Seng však stráca 6 %. Indický index Nifty 50 tento rok stratil približne 8 % a patrí medzi tri najslabšie veľké akciové trhy sveta. „Za jeho slabým výkonom stojí odliv zahraničného kapitálu (vyššie výnosy amerických dlhopisov a prísnejšie globálne menové podmienky), vysoká závislosť od dovozu energií a obavy z narušenia indického IT sektora umelou inteligenciou, pričom viac než polovica jeho tržieb pochádza z exportu,“ doplnil analytik.
„Trhom pomáha fakt, že makroekonomické prostredie sa oproti jari výrazne upokojilo. Konflikt na Blízkom východe sa po aprílovom prímerí presunul do fázy mierových rokovaní a ceny ropy sa vrátili na predvojnové úrovne, čo zmiernilo obavy z inflácie,“ zhodnotil odborník. Cenový šok vyvolaný vojnou tak podľa neho pravdepodobne vrcholí. Predbežná júnová inflácia v eurozóne spomalila na 2,8 % a trhy očakávajú, že Európska centrálna banka (ECB) tento rok pristúpi už len maximálne k jednému zvýšeniu úrokových sadzieb.
Analytik zároveň upozornil, že v USA je situácia paradoxne opačná. „Trh tento rok po prvýkrát začal vážne zvažovať, že Federálny rezervný systém môže byť pre pretrvávajúcu infláciu nútený sadzby ešte zvýšiť, čo predstavuje jedno z hlavných rizík pre súčasný rast akciového trhu,“ varoval Pokorný.
Aktuálne však americké akciové indexy zostávajú v blízkosti rekordných úrovní. Technologický Nasdaq 100 je od začiatku roka vyššie o 17,9 %, širší index S&P 500 o 9,6 % a Dow Jones sa drží na rekordnej úrovni približne 52.300 bodov. „Americké indexy naďalej ťažia z vysokého zastúpenia technologických spoločností a z investícií do AI infraštruktúry, ktoré sa premietajú nielen do ziskov firiem, ale aj do rastu celej ekonomiky. Zatiaľ čo výrobcovia hardvéru pre dátové centrá zažívajú prudký rast, samotným hyperscalerom, najmä Meta a Microsoft, sa darí menej pre vysoké očakávané kapitálové výdavky,“ priblížil analytik.
Európske trhy podľa neho zaznamenali silnejší druhý štvrťrok, ako sa očakávalo. Index STOXX Europe 600 je tento rok vyššie približne o 7 % a za druhý kvartál pridal okolo 9 %, čo predstavuje najsilnejší štvrťrok od októbra 2020. Index Euro Stoxx 50 zase vzrástol približne o 7 % a koncom júna uzavrel na rekordných 6300 bodoch. Pokorný však upozornil, že rozdiely medzi jednotlivými európskymi trhmi sú značné. Britský FTSE 100 vedie so ziskom 7 %, francúzsky CAC 40 sa zvýšil o 5 %, zatiaľ čo nemecký DAX zaostáva s rastom iba 2 %.
Darilo sa výrobcom čipov, rástol aj priemysel a energetické spoločnosti napojené na AI infraštruktúru a banky. „Kľúčovou oporou bol obrat v očakávaniach vývoja úrokových sadzieb - po júnovom spomalení inflácie investori prestali počítať s ďalším zvyšovaním sadzieb ECB, čo podporilo rast európskych akcií na nové rekordy,“ vysvetlil analytik.
Jednoznačnými víťazmi tohto roka však podľa neho zostávajú ázijské trhy, a to predovšetkým zásluhou ekonomík orientovaných na polovodiče. Japonský index Nikkei 225 od začiatku roka vzrástol približne o 32 % a koncom júna po prvýkrát prekonal hranicu 70.000 bodov, čím sa dostal na najvyššiu úroveň od roku 1989. Najvýkonnejším veľkým akciovým trhom sveta zostáva juhokórejský KOSPI, ktorý tento rok vzrástol o 77 %, pričom jeho hlavnými ťahúňmi sú výrobcovia pamäťových čipov. Taiwanský index TAIEX je tento rok vyššie približne o 59 % a motorom jeho rastu je rovnako polovodičový sektor.
Naopak, Čína a India patria tento rok medzi zaostávajúce trhy, konštatoval Pokorný. Čínsky index CSI 300 je v zisku približne 2 %, Hang Seng však stráca 6 %. Indický index Nifty 50 tento rok stratil približne 8 % a patrí medzi tri najslabšie veľké akciové trhy sveta. „Za jeho slabým výkonom stojí odliv zahraničného kapitálu (vyššie výnosy amerických dlhopisov a prísnejšie globálne menové podmienky), vysoká závislosť od dovozu energií a obavy z narušenia indického IT sektora umelou inteligenciou, pričom viac než polovica jeho tržieb pochádza z exportu,“ doplnil analytik.