Analytik: Aktuálne udalosti pridajú k inflácii jeden percentuálny bod

Bratislava 3. marca (TASR) - Aktuálne udalosti vo východnej Európe pridajú tento rok k inflácii jeden percentuálny bod. Uviedol to hlavný makroekonomický analytik Saxo Bank Christopher Dembik.



Pokračoval, že inflácia v eurozóne stále stúpa. Jej februárová úroveň 5,8 % je výrazne nad očakávanými 5,3 %. Správa Eurostatu pritom pokrýva obdobie ešte pred zvýšením cien energií v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Inflácia preto v marci pravdepodobne výraznejšie poskočí nad 6 %. "Odhadujeme, že aktuálne udalosti vo východnej Európe pridajú tento rok k inflácii jeden percentuálny bod," konštatoval Dembik.



Podľa banky je inflácia teraz v eurozóne nepríjemne vysoká a už to nie je len prechodný jav. "Zníženie reálneho príjmu bude pre domácnosti v eurozóne masívne," vyhlásil Dembik. Index spotrebiteľských cien (CPI) v eurozóne vzrástol vo februári medziročne o 5,8 % po 5,1 % v januári. Výrazne prispeli ceny energií, vo februári medziročne vzrástli o 31,7 % po 28,6 % v januári.



"Ceny energií budú v dôsledku ukrajinského konfliktu v krátkodobom horizonte naďalej rásť. Nedávne zvýšenie veľkoobchodných cien ropy a zemného plynu sa v najbližších mesiacoch pravdepodobne vo veľkej miere prenesie aj na spotrebiteľov," komentoval Dembik. Energia nie je podľa neho jediným faktorom, ktorý tlačí infláciu vyššie. Inflácia tovarov je teraz na úrovni 3 % medziročne a pravdepodobne zostane zvýšená aspoň počas prvej polovice tohto roka v dôsledku prerušenia dodávateľského reťazca zasahujúceho aj potravinové komodity. V dôsledku toho vyskočil aj jadrový CPI z 2,3 % medziročne v januári na 2,7 % za február. Pokračoval, že inflácia rastie vo všetkých krajinách eurozóny.



"V krátkodobom horizonte sa domnievame, že ECB odloží zmenu kormidla menovej politiky, kým sa situácia na Ukrajine nevyjasní," očakáva Dembik. Zasadnutie Rady guvernérov na budúci týždeň sa zameria najmä na vplyv konfliktu na infláciu a finančnú stabilitu. Jastrabi ECB sa pre vojnu dočasne priklonia k status quo. "Ale keď sa geopolitická situácia stabilizuje, určite budú veľmi hlasno za sprísnenú menovú politiku v boji proti inflácii. Môžeme čakať búrlivú diskusiu v rámci ECB o možnosti zvýšiť úrokové sadzby skôr, ako sa očakávalo," dodal Dembik.



Zo strednodobého hľadiska bude podľa neho kombinácia zelenej transformácie, štrukturálneho nedostatku investícií do energetickej infraštruktúry a problematickej situácie na Ukrajine predstavovať nový inflačný šok, ktorý bude musieť ECB riešiť.