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Analytik: Americké akcie sú v korekcii, vymazali väčšinu ziskov
Uplynulý týždeň však klesali akcie po celom svete, pripomenul Smrek.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Americké akcie majú za sebou ťažký týždeň a dostali sa do pásma korekcie. Očakávané upisovanie akcií spoločnosti Anthropic neodštartovalo „technologickú rely“, naopak, investori sa pustili do vyberania ziskov. Prevážil sentiment z posledného obdobia ohľadom obáv, či vysoké výdavky do oblasti umelej inteligencie (AI) prinesú zodpovedajúce výnosy. V aktuálnom komentári na to poukázal vedúci produkt manažmentu správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management (TAM) Martin Smrek.
„Hlavné americké akciové indexy poklesli v uplynulom týždni od 8 % do 10 %. Nasdaq Composite a Dow Jones Industrial Average zaznamenali najväčšie týždenné poklesy od začiatku roku 2020, kedy investorov vyplašil vírus COVID-19. Index S&P 500 poklesol najviac od jari 2025, keď akcie zamierili nadol v kontexte nových obchodných ciel plánovaných americkým prezidentom,“ priblížil odborník. V dôsledku aktuálneho vývoja tak hlavné americké akciové indexy vymazali väčšinu ziskov z tohto roka. Ich celková výkonnosť sa pohybuje od -2,7 % (Nasdaq) do 1 % (S&P 500).
Uplynulý týždeň však klesali akcie po celom svete, pripomenul Smrek. Európsky akciový index Stoxx Europe 600 za týždeň poklesol o 5,8 %, za celý rok si zatiaľ polepšil o 5,7 %. Japonský akciový index Nikkei aktuálne poklesol o 7,7 %, jeho tohtoročná výkonnosť však stále predstavuje rast o 12,1 %.
„Americké akciové indexy vstúpili do pásma korekcie. Korekciou sa na akciových trhoch zvykne označovať pokles väčší ako 10 %. Dow Jones Industrial Average a S&P 500 sa piatkovými poklesmi dostali na úrovne vzdialené 11 % od svojich predchádzajúcich historických maxím dosiahnutých v auguste, resp. v októbri,“ vysvetlil Smrek. Poukázal na to, že technologický index Nasdaq Composite sa dokonca priblížil k pásmu medvedieho trhu, ako sa spravidla označuje pokles väčší ako 20 %. Na konci uplynulého týždňa sa totiž nachádzal v 18-percentnom poklese od historického maxima zo začiatku októbra.
Aktuálne treba byť podľa odborníka pripravený na pokračovanie rozkolísaného vývoja na akciových trhoch. „Najbližšie týždne ukážu, či poklesy našli svoje dno, alebo či tlaky na pokles budú pokračovať. Index VIX, monitorujúci úroveň nervozity na akciovom trhu, vyskočil v uplynulom týždni o 86 % na úroveň, ktorú sme nevideli od marca tohto roka (36 bodov),“ vyčíslil.
Naopak, sezóna je podľa neho na strane investorov, keďže akciám sa v novembri a decembri spravidla darí. „Veľa napovedia čerstvé inflačné dáta, ktoré sa v tomto týždni zverejnia v USA. Nižšia ako očakávaná inflácia by mohla rozptýliť obavy ohľadom výraznejšieho zvýšenia úrokov zo strany americkej centrálnej banky a napomôcť návratu optimizmu na akciové trhy,“ doplnil Smrek.
„Hlavné americké akciové indexy poklesli v uplynulom týždni od 8 % do 10 %. Nasdaq Composite a Dow Jones Industrial Average zaznamenali najväčšie týždenné poklesy od začiatku roku 2020, kedy investorov vyplašil vírus COVID-19. Index S&P 500 poklesol najviac od jari 2025, keď akcie zamierili nadol v kontexte nových obchodných ciel plánovaných americkým prezidentom,“ priblížil odborník. V dôsledku aktuálneho vývoja tak hlavné americké akciové indexy vymazali väčšinu ziskov z tohto roka. Ich celková výkonnosť sa pohybuje od -2,7 % (Nasdaq) do 1 % (S&P 500).
Uplynulý týždeň však klesali akcie po celom svete, pripomenul Smrek. Európsky akciový index Stoxx Europe 600 za týždeň poklesol o 5,8 %, za celý rok si zatiaľ polepšil o 5,7 %. Japonský akciový index Nikkei aktuálne poklesol o 7,7 %, jeho tohtoročná výkonnosť však stále predstavuje rast o 12,1 %.
„Americké akciové indexy vstúpili do pásma korekcie. Korekciou sa na akciových trhoch zvykne označovať pokles väčší ako 10 %. Dow Jones Industrial Average a S&P 500 sa piatkovými poklesmi dostali na úrovne vzdialené 11 % od svojich predchádzajúcich historických maxím dosiahnutých v auguste, resp. v októbri,“ vysvetlil Smrek. Poukázal na to, že technologický index Nasdaq Composite sa dokonca priblížil k pásmu medvedieho trhu, ako sa spravidla označuje pokles väčší ako 20 %. Na konci uplynulého týždňa sa totiž nachádzal v 18-percentnom poklese od historického maxima zo začiatku októbra.
Aktuálne treba byť podľa odborníka pripravený na pokračovanie rozkolísaného vývoja na akciových trhoch. „Najbližšie týždne ukážu, či poklesy našli svoje dno, alebo či tlaky na pokles budú pokračovať. Index VIX, monitorujúci úroveň nervozity na akciovom trhu, vyskočil v uplynulom týždni o 86 % na úroveň, ktorú sme nevideli od marca tohto roka (36 bodov),“ vyčíslil.
Naopak, sezóna je podľa neho na strane investorov, keďže akciám sa v novembri a decembri spravidla darí. „Veľa napovedia čerstvé inflačné dáta, ktoré sa v tomto týždni zverejnia v USA. Nižšia ako očakávaná inflácia by mohla rozptýliť obavy ohľadom výraznejšieho zvýšenia úrokov zo strany americkej centrálnej banky a napomôcť návratu optimizmu na akciové trhy,“ doplnil Smrek.