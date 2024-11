Analytik: Americkým akciám sa darilo, Európa je na tom horšie

Bratislava 9. novembra (TASR) - Dobrá nálada na finančných trhoch pokračovala aj v októbri, pričom stabilný rast ekonomiky spolu s klesajúcou infláciou a úrokovými sadzbami vytvára priaznivé podmienky pre akcie. Výsledkom sú historické maximá amerického indexu S&P 500 a technologického Nasdaq Composite, ktoré si od začiatku roka pripísali 20,8 % a 23,5 %. V Európe je situácia horšia, informoval o tom analytik investičnej platformy Portu Marek Malina.



"Hoci ekonomika eurozóny v treťom štvrťroku zdvojnásobila medzištvrťročný rast na 0,4 % hrubého domáceho produktu (HDP), naďalej hovoríme o slabých číslach. Tomu zodpovedá výkonnosť akciového trhu. Index eurozóny Euro Stoxx 50 tento rok vzrástol o 7,4 % a paneurópsky index Stoxx Europe 600 o 6,1 %. Oba indexy po silnom prvom štvrťroku stagnujú už sedem mesiacov. Britský FTSE 100 je na tom s 5,2 % rastom ešte horšie," priblížil odborník.



Pozitívny vývoj akciových trhov vykazujú podľa analytika ďalej ázijské ekonomiky. Japonský Nikkei 225 mal od začiatku roka vzrásť o 17,4 %, a to vďaka uvoľnenej menovej politike a slabému jenu, ktorý zvyšuje zisky miestnych vývozcov. Po oznámení veľkých ekonomických stimulov v Číne sa začalo dariť taktiež čínskym akciám, pričom Hang Seng v tomto roku stúpol o 22,2 %, doplnil Malina. Index rozvíjajúcich sa trhov MSCI si mal pripísať 9,6 %.



Na trhu sa malo okrem iného dariť americkým akciovým gigantom. Spoločnosť Alphabet mala v treťom štvrťroku prekonať očakávania Wall Street, keď je tržby dosiahli 88,3 miliardy dolárov v porovnaní s očakávanými 86,4 miliardami dolárov. Tieto rekordné výsledky spoločnosti by tak mali predstavovať medziročný rast tržieb o 15 %.



Zverejnením svojich výsledkov mala výrazne prekonať očakávania aj spoločnosť Microsoft, ktorej celkové príjmy sa zvýšili o 16 % na hodnotu takmer 65,6 miliardy dolárov. Odhady analytikov mala prekonať taktiež Meta, pričom jej tržby sa medziročne zvýšili o 19 %. Tempo rastu tržieb však v porovnaní s druhým a prvým štvrťrokom tohto roka pokleslo, priblížil analytik.



"V nastolenom trende pokračoval aj Apple. I ten prekonal odhady v kvartálnych tržbách aj zisku na akciu. Zisk na akciu medziročne vzrástol o 12 %, a to napriek tomu, že spoločnosť zaplatila počas štvrťroka jednorazovú daň z príjmu vo výške 10,2 miliardy dolárov, aby vyriešila dlhotrvajúci spor z roku 2016. Ten sa týka spôsobu, akým spoločnosť nakladala s daňami v Írsku. Apple dosiahol tržby vo výške 94,93 miliardy dolárov, pričom hlavným hnacím motorom zostal iPhone," uzavrel Malina.