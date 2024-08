Analytik: Banky znižujú sadzby hypoték, zmeny sú však skôr kozmetické

Bratislava 25. augusta (TASR) - Banky postupne znižujú sadzby hypoték, avšak zmeny sú skôr kozmetické. Pre záujemcov o kúpu nehnuteľnosti sa ani po poklese sadzieb dostupnosť bývania nemení. Úverové limity žiadateľom totiž ostávajú nezmenené. Uviedol to finančný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar.



"Banky postupne pristupujú k znižovaniu sadzieb. Hypotéky sú od začiatku prázdnin lacnejšie už v ČSOB, Prima banke, Tatra banke i Slovenskej sporiteľni. O nutnom poklese sadzieb sa síce hovorí od začiatku roka, no zmeny sú skôr kozmetické než rázne," priblížil Škriniar.



Doplnil, že úverové limity žiadateľom ostávajú aj po znížení sadzieb nezmenené. Podľa Škriniara to, či banka bude ponúkať sadzbu 4 % alebo 5 %, pri najobľúbenejších fixáciách nebude mať vplyv na výšku hypotéky.



"Niečo iné bude, ak sadzby klesnú pod 4 %. Vtedy sa totiž zníži aj testovacia úroková sadzba. Pri úrokoch nad 4 % je pri krátkych fixáciách výška testovacej sadzby vo výške 6 %, pri úrokoch pod 4 % sa rovná súčtu sadzby a 2 %," vysvetlil Škriniar.



Analytik spresnil, že najobľúbenejšie fixácie úrokových sadzieb sú troj- až päťročné. Ak by však žiadateľ mal záujem o desať- a viacročnú fixáciu, mohol by podľa Škriniara získať vyšší úver.



"Vyšší úrok znamená vyššiu splátku, no v prípade dlhších fixácií sa znižuje testovacia úroková sadzba. Vďaka tomu je možné žiadateľovi ponúknuť vyšší úver, ktorý sprístupní nehnuteľnosť podľa jeho predstáv," uviedol Škriniar s tým, že podmienky hypotekárnych úverov a porovnanie ponúk bánk je dobré konzultovať s licencovaným nezávislým finančným sprostredkovateľom.